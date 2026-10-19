Ένα πιο ήπιο, φθινοπωρινό μοτίβο, με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, διαμορφώνεται στη χώρα, μετά τα αλλεπάλληλα κύματα κακοκαιρίας που επηρέασαν αρκετές περιοχές, δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα.

Ο καιρός, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, τουλάχιστον μέχρι και την Πέμπτη θα θυμίζει άνοιξη, παρά φθινόπωρο.

Θα κυριαρχήσει η ηλιακή ακτινοβολία και ο υδράργυρος θα παρουσιάσει σημαντική άνοδο κατά τη διάρκεια των μεσημβρινών και απογευματινών ωρών. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί θα κάνει κρύο, ενώ και οι θάλασσές μας θα είναι σε γενικές γραμμές καλοτάξιδες.

Κοντά στην Παρασκευή θα αρχίσει ο καιρός να χαλάει πρώτα στην δυτική Ελλάδα και μέσα στο Σαββατοκύριακο και στις αρχές της άλλης εβδομάδας ο καιρός θα είναι αρκετά άστατος με μπόρες ακόμη και καταιγίδες, σε αρκετές περιοχές της επικράτειας.

Σήμερα, όπως λέει ο κ. Μαρουσάκης, είναι μία ημέρα όπου ο ήπιος καιρός θα κυριαρχήσει σε όλη τη χώρα, με λίγες συννεφιές στα βορειοανατολικά τμήματα, οι οποίες μπορεί να αφήσουν κάποιες ψιχάλες.

Οι άνεμοι δεν θα προβληματίζουν τόσο μέσα στο Ιόνιο, όσο και μέσα στο Αιγαίο πέλαγος, με εξαίρεση το βορειοδυτικό Αιγαίο.

Ο υδράργυρος θα ξεκινάει από αρκετά χαμηλές τιμές για να προσεγγίζει αρκετά υψηλές για την εποχή θερμοκρασιακές τιμές. Αργά το μεσημέρι θα φτάσουμε σε αρκετές περιοχές τους 20 με 24 βαθμούς Κελσίου, και τις επόμενες ημέρες θα δούμε τον υδράργυρο τοπικά να ξεπερνάει και τους 25 βαθμούς Κελσίου και να φτάνει ακόμη και τους 26-27 βαθμούς Κελσίου κοντά στην Πέμπτη με την Παρασκευή.

Στην Αττική, θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια με τους ανέμους να είναι ασθενείς και μέτριας έντασης και τον υδράργυρο κοντά στους 23 βαθμούς. Τις επόμενες ημέρες θα δούμε αρκετή άνοδο του υδραργύρου αργά το μεσημέρι, παρόλα αυτά νωρίς το πρωί και το βράδυ θα κάνει αρκετό κρύο, ιδιαίτερα γύρω από το λεκανοπέδιο.

Στη Θεσσαλονίκη, δεν αναμένουμε κάτι το αξιόλογο. Οι άνεμοι έως και 5 μποφόρ και η θερμοκρασία αργά το μεσημέρι θα αγγίξει τους 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ τις επόμενες ημέρες θα δούμε άνοδο του υδραργύρου.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, μέχρι τουλάχιστον και την Πέμπτη δεν αναμένουμε κάτι το αξιόλογο, δεν περιμένουμε κάποιο κύμα κακοκαιρίας. Κοντά, όμως, στο απόγευμα της Πέμπτης με την Παρασκευή, θα εμφανιστούν κάποια φαινόμενα στα πιο βορειοδυτικά τμήματα.

Την Παρασκευή, ένα βαρομετρικό χαμηλό χτυπά την πόρτα της χώρας μας από τα δυτικά προς τα ανατολικά θα δώσει σε πρώτη προσέγγιση βροχές προς τα δυτικά βόρεια, βορειοδυτικά τμήματα της χώρας και μέσα στο Σάββατο, την Κυριακή και την επόμενη εβδομάδα οι βροχές αυτές θα γίνουν εντονότερες και θα καλύψουν περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα, με τους ανέμους να πνέουν από νότιες διευθύνσεις και στη συνέχεια να στρέφονται σε βόρειους.

Καθώς πηγαίνουμε προς του Αγίου Δημητρίου και προς την εθνική μας εορτή, φαίνεται οτι ο καιρός θα χαλάσει αρκετά. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, φαίνεται να έχουμε βροχερή παρέλαση και πτώση της θερμοκρασίας, σε πολλές περιοχές της χώρας μας.

Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη για τον καιρό των επόμενων ημερών

Οι επόμενες ημέρες θα χαρακτηρίζονται από ευχάριστες συνθήκες κατά τις μεσημεριανές ώρες, χωρίς ωστόσο να λείπει η φθινοπωρινή ψύχρα τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες, όταν η θερμοκρασία θα υποχωρεί αισθητά, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβγούλη.

Προς τα μέσα της εβδομάδας, και κυρίως από την Πέμπτη, διαφαίνεται η προσέγγιση νέων ατμοσφαιρικών διαταραχών από τα δυτικά, οι οποίες όμως, με βάση τα μέχρι στιγμής προγνωστικά δεδομένα, δεν φαίνεται να διαθέτουν την ίδια δυναμική με τις προηγούμενες κακοκαιρίες.

Ωστόσο, η έκταση και η ένταση των βροχοπτώσεων θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από την ακριβή πορεία των συστημάτων.

Σήμερα, Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο πυκνές στα βορειοανατολικά τμήματα και στη νότια νησιωτική Ελλάδα. Παράλληλα, λόγω των πιο σταθερών ατμοσφαιρικών συνθηκών και των ασθενών ανέμων, αναμένεται να σχηματιστούν τοπικές ομίχλες, κυρίως τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά από δυτικές διευθύνσεις, έως 4 μποφόρ, ενώ μόνο στα Δωδεκάνησα θα επικρατούν βορειοδυτικοί άνεμοι 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, φτάνοντας στις περισσότερες περιοχές τους 21 με 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά δεν αποκλείεται να αγγίξει ακόμη και τους 25 βαθμούς.

Αύριο, Τρίτη 20 Οκτωβρίου, θα διατηρηθεί ο καλός καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με αρκετή ηλιοφάνεια.

Οι νεφώσεις θα αρχίσουν σταδιακά να πυκνώνουν κυρίως προς το Ιόνιο, καθώς ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό θα αρχίσει να επηρεάζει την περιοχή της Ιταλίας, δίνοντας εκεί πιο αξιόλογα φαινόμενα. Στη χώρα μας, ωστόσο, η επίδρασή του θα περιοριστεί αρχικά κυρίως στη σταδιακή αύξηση των νεφώσεων από τα δυτικά.

Οι άνεμοι θα παραμείνουν γενικά ασθενείς έως μέτριοι, χωρίς να ξεπερνούν τα 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο, με τις μέγιστες τιμές στις περισσότερες περιοχές να φτάνουν τους 22 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, το βαρομετρικό χαμηλό που θα βρίσκεται στην περιοχή της Ιταλίας θα αρχίσει να επηρεάζει έμμεσα και τον καιρό στη χώρα μας, προκαλώντας αύξηση των νεφώσεων, κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα. Αντίθετα, περισσότερη ηλιοφάνεια αναμένεται προς την πλευρά του Αιγαίου.

Δεν αναμένονται αξιόλογα φαινόμενα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ωστόσο προς το βράδυ θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές στα δυτικά, ενώ οι πρώτες καταιγίδες αναμένεται να εκδηλωθούν στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του βόρειου Ιονίου.

Οι νότιοι άνεμοι στο Ιόνιο θα ενισχυθούν, φτάνοντας γενικά τα 5 μποφόρ και τοπικά στα βόρεια τμήματα τα 6 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο, ιδιαίτερα στη δυτική Ελλάδα, όπου τοπικά δεν αποκλείεται να αγγίξει ακόμη και τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, το βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας θα συνεχίσει την πορεία του προς τα βόρεια Βαλκάνια, με το μέτωπο που το συνοδεύει να αρχίζει σταδιακά να προσεγγίζει τη βορειοδυτική Ελλάδα.

Έτσι, η αστάθεια θα ενισχυθεί, με τοπικές μπόρες αρχικά στα ορεινά και σταδιακά σε περιοχές του βόρειου Ιονίου, της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας. Αργότερα, τα φαινόμενα θα επεκταθούν προς την κεντρική Μακεδονία και μέχρι το βράδυ και στη Θεσσαλία. Οι περισσότερες καταιγίδες αναμένονται στις θαλάσσιες περιοχές του Ιονίου.

Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα παραμείνει αρκετά καλός, με ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις, ιδιαίτερα προς την πλευρά του Αιγαίου.

Από τη νύχτα της Πέμπτης και κυρίως προς τα ξημερώματα της Παρασκευής, το μέτωπο θα κινηθεί ανατολικότερα, με τα φαινόμενα να επηρεάζουν σταδιακά και τα βορειοανατολικά και ανατολικά τμήματα της χώρας. Κατά τη διάρκεια της Παρασκευής, βροχές και τοπικές καταιγίδες ενδέχεται να επεκταθούν σε περισσότερες περιοχές της Ελλάδας, με εξαίρεση κυρίως το νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Ωστόσο, η ακριβής γεωγραφική κατανομή, η ένταση και η διάρκεια των φαινομένων θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από την πορεία και την εξέλιξη του μετώπου, στοιχεία που θα αποσαφηνιστούν με τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από νότιες διευθύνσεις, φτάνοντας στο Ιόνιο τα 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.