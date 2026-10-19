Με τον πλέον τραγικό τρόπο ολοκληρώθηκε η πτήση αναψυχής δύο φίλων στην Πιερία, χθες το μεσημέρι, όταν το μονοκινητήριο αεροσκάφος, στο οποίο επέβαιναν, συνετρίβη στον Ξηροπόταμο, σε απόσταση μόλις 300 μέτρων από τον αεροδιάδρομο της τοπικής αερολέσχης.

Νεκροί είναι ο 41χρονος έμπειρος πιλότος, Χρήστος Αναστασιάδης, ο οποίος είχε πετάξει και με πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Canadair και ο 58χρονος Θεολόγος Μαραντίδης.

Στο «μικροσκόπιο» των αρχών έχουν μπει από από την πρώτη στιγμή οι συνθήκες της συντριβής και τα πιθανά αίτια της αεροπορικής τραγωδίας.

Το μονοκινητήριο αεροσκάφος φέρεται να βρισκόταν στον αέρα για περίπου 40 λεπτά πριν από την τραγική κατάληξη.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, το αεροσκάφος βρισκόταν σε καλή τεχνική κατάσταση, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της διερεύνησης του δυστυχήματος.

Πριν από την προγραμματισμένη προσγείωση, ο πιλότος φέρεται να πραγματοποίησε χαμηλή διέλευση πάνω από τον διάδρομο, προκειμένου να εκτιμήσει τις καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του χειρισμού για την επαναφορά του αεροσκάφους και την ανάκτηση ύψους, φαίνεται πως προέκυψε κάτι, που οδήγησε στην απώλεια ελέγχου.

«Πετούσε χαμηλά. Με τον ελιγμό που έκανε μάλλον πήγαινε να προσγειωθεί», ανέφερε στο Mega κάτοικος της περιοχής, περιγράφοντας τις τελευταίες κινήσεις του αεροσκάφους.

Με βάση τα παραπάνω, εικάζεται ότι υπήρξε κάποια μηχανική βλαβη. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, πάντως, ο πιλότος δεν ανέφερε κανένα τεχνικό πρόβλημα. Μέλη της Αερολέσχης, που μίλησαν με τον έμπειρο πιλότο λίγα δευτερόλεπτα πριν από τη συντριβή, ανέφεραν πως δεν υπήρχε απολύτως κανένα τεχνικό πρόβλημα.

Έτσι, προς το παρόν, δεν υπάρχει κάποια ένδειξη, που δίνει κάποιο στοιχείο για το τι πήγε τόσο λάθος, με τις έρευνες να είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Ανάμεσα στα σενάρια που εξετάζονται, εκτός από τη μηχανική βλάβη, είναι το ανθρώπινο λάθος, καθώς και το αν οι άνεμοι ή η εμφάνιση κάποιου καθοδικού ρεύματος, θα μπορούσαν να έχουν επηρεάσει τη συμπεριφορά του αεροσκάφους, κατά τη διάρκεια του ελιγμού. Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο το φτερό του αεροσκάφους να ήρθε σε επαφή με το έδαφος, πριν από τη συντριβή.

Την έρευνα έχει αναλάβει η αστυνομία, ενώ το πόρισμα για την αεροπορική τραγωδία αναμένεται από την επιτροπή διερεύνησης αεροπορικών ατυχημάτων.

Συντεντριμμένοι οι γονείς του 41χρονου πιλότου: Είχε τεράστια εμπειρία

Μιλώντας στο Mega, ο πατέρας του 41χρονου πιλότου, που ήταν πατέρας τεσσάρων παιδιών, εμφανίστηκε συντετριμμένος:

«Είχε τεράστια εμπειρία. Ήταν πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας στα Canadair και είχε δύο αεροπλανάκια και έκανε δοκιμές. Και εκεί στο αεροδρόμιο κοντά στην προσγείωση έγινε κάτι λάθος, κάτι έγινε, έπεσε κάτω το αεροπλάνο.

Πατέρας τεσσάρων παιδιών, 12 χρόνων το μεγαλύτερο, τα άλλα είναι μικρούτσικα. Η γυναίκα του και τα παιδιά του ζούνε στη Θεσσαλονίκη. Ερχόταν εδώ το Σαββατοκύριακο. Ήταν καλό παιδί, εργατικό και πιστός. Πήγαινε στο Άγιο Όρος. Είμαι χαμένος».

Από την πλευρά του, η μητέρα του δήλωσε πως ο γιος της «ήταν πολύ επιμελής σε όλα του», ενώ αυτόπτης μάρτυρας είπε:

«Πετούσε χαμηλά. Με τον ελιγμό που έκανε μάλλον πήγαινε να προσγειωθεί. Έκανε έναν ελιγμό και έπεσε μέσα στο ρέμα. Είδαμε δύο ανθρώπους τελειωμένους. Δεν μου φεύγουν οι εικόνες από μπροστά».