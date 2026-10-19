Μια ακόμη τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 19/10 ανοιχτά της Σάμου ανεβάζοντας σε 12 τον αριθμό των μεταναστών που έχασαν τη ζωή τους σε ναυάγια στο Αιγαίο μέσα σε λίγες ώρες.

Ειδικότερα, έξι νεκροί και 14 διασωθέντες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από την ανατροπή ταχύπλοου σκάφους που μετέφερε αλλοδαπούς στη θαλάσσια περιοχή 3,7 ναυτικά μίλια βόρεια της Σάμου.

Νωρίτερα είχαν χάσει τη ζωή τους ανοιχτά της Λέσβου ακόμη έξι άτομα μεταξύ των οποίων και ένα βρέφος.

Οι έξι αλλοδαποί που εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους είναι πέντε άνδρες και μία γυναίκα, ενώ οι 14 διασωθέντες είναι όλοι άνδρες.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, το ταχύπλοο, το οποίο κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα ανοιχτά της Σάμου, εντοπίστηκε αρχικά από τουρκική ακταιωρό εντός τουρκικών χωρικών υδάτων και στη συνέχεια από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού εντός ελληνικών χωρικών υδάτων.

Το σκάφος ανετράπη έπειτα από απότομο ελιγμό, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός και να κινητοποιηθεί επιχείρηση έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Στην περιοχή επιχειρούν ένα πλοίο ανοικτής θαλάσσης του Λιμενικού Σώματος, ένα ναυαγοσωστικό σκάφος και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές, ενώ η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης παραμένει σε εξέλιξη.

Στο νοσοκομείο οι σοροί και τρεις από τους διασωθέντες

Στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου μεταφέρθηκαν οι σοροί των έξι αλλοδαπών που έχασαν τη ζωή τους μετά την ανατροπή ταχύπλοου σκάφους στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Σάμου, καθώς και τρεις από τους συνολικά 14 διασωθέντες, προκειμένου να τους παρασχεθεί ιατρική περίθαλψη.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, οι 14 διασωθέντες, όλοι άνδρες, μεταφέρθηκαν με ναυαγοσωστικό σκάφος στο λιμάνι Βαθέος της Σάμου. Από αυτούς, τρεις διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου, ενώ οι υπόλοιποι 11 οδηγήθηκαν στο Κέντρο Ελεγχόμενης Δομής (ΚΕΔ) Σάμου.

Παράλληλα, οι έξι αλλοδαποί, πέντε άνδρες και μία γυναίκα, που είχαν εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις τους, μεταφέρθηκαν επίσης στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, αναγνωρίστηκε και συνελήφθη ένας από τους διασωθέντες, υπήκοος Ιράν, ως ο διακινητής των υπόλοιπων αλλοδαπών.