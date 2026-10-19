Μεγάλη θλίψη επικρατεί στην Κρήτη για τον θάνατο του επιχειρηματία, Μανώλη Ροδουσάκη, σε τροχαίο δυστύχημα, που σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 17/10, στον κόμβο του Πλατανιά επί του ΒΟΑΚ.

Το αυτοκίνητο, που οδηγούσε ο επιχειρηματίας και στο οποίο επέβαινε η σύζυγός του, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο τύπου βαν, στο οποίο επέβαιναν και τρία παιδιά, κάτω από συνθήκες που διερευνά η Τροχαία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του zarpanews.gr, στο τροχαίο έχασε τη ζωή του ο επιχειρηματίας και τραυματίστηκε η σύζυγός του, Μαρία, που έχει διατελέσει πρόεδρος του Συνδέσμου για τη Διάδοση των Καλών Τεχνών στην Κρήτη (Βενιζέλειο Ωδείο).

Ο Μανώλης Ροδουσάκης είχε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στην οδό Κισσάμου στα Χανιά, μάντρα οικοδομικών υλικών και βενζινάδικο στην Κίσσαμο.

Μάλιστα, το 2024 είχε πάρει μια πρωτοβουλία, σε μια προσπάθεια να σώσει ζωές στους δρόμους, να μην βάζει καύσιμα σε οδηγούς δικύκλων, που δεν φοράνε κράνος, με αφορμή θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 16χρονο δικυκλιστή στην Κίσσαμο το ίδιος έτος.

Οπως δήλωσε στο zarpanews.gr, ο πρώην πρόεδρος της Ενωσης Βενζινοπωλών Χανίων, αντιδήμαρχος Γιάννης Δρακακάκης, το πρατήριο του Μανώλη Ροδουσάκη ήταν «το πρώτο πανελλαδικά που ξεκίνησε τη διαδικασία να μη βάζει καύσιμο σε μοτοσικλετιστές, που δεν φοράνε κράνος. Εμείς, τότε, σαν Ενωση Βενζινοπωλών το κοινοποιήσαμε σε όλη την Κρήτη και αυτή η δράση επεκτάθηκε σε όλη την Ελλάδα, με αφορμή τροχαίο με νεαρό στο Καστέλλι που δεν φορούσε κράνος. Αυτός ο άνθρωπος προσπάθησε να σώσει ανθρώπους από τροχαία και δυστυχώς έφυγε ο ίδιος από τροχαίο».