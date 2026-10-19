Ναυάγιο με έξι νεκρούς αλλοδαπούς (τέσσερις άνδρες, μια γυναίκα και ένα βρέφος) στη θαλάσσια περιοχή της Αγριλιάς, 3,5 ναυτικά μίλια από τη νοτιοανατολική ακτή της Λέσβου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, το ναυάγιο συνέβη λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, όταν ταχύπλοο σκάφος με κατεύθυνση από την Μικρασιατική ακτή προς τη Λέσβο συγκρούστηκε με την πλώρη του στην αριστερή πλευρά πλωτού σκάφους του Λιμενικού Σώματος που επιχειρούσε στην περιοχή και ανατράπηκε.

Κατά την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης που ακολούθησε, εκτός από τα χωρίς τις αισθήσεις τους έξι άτομα, διασώθηκαν οκτώ αλλοδαποί (τέσσερις άνδρες, δύο γυναίκες και δύο παιδιά) που μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Μυτιλήνης και από εκεί στο Νοσοκομείο. Μεταξύ των διασωθέντων περιλαμβάνεται και 37χρονος Τούρκος που αναγνωρίστηκε ως ο διακινητής των αλλοδαπών και χειριστής του σκάφους στο οποίο επέβαιναν και ο οποίος συνελήφθη.

Σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, δεν υπάρχουν αγνοούμενοι.