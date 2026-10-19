Τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026 περιμένουμε πολύ καλό καιρό σε ολόκληρη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Πιο αναλυτικά, σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα σε πολλές περιοχές θα είναι περιορισμένη και κατά τόπους θα σχηματιστούν ομίχλες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 0 έως 17-18 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 4 έως 21-22 και τοπικά 23 βαθμούς, στην Ήπειρο από 6 έως 21-23, στη Θεσσαλία από 5 έως 22-24 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 6 έως 22-23 και τοπικά 24 βαθμούς, στα Επτάνησα από 9 έως 21-23 βαθμούς, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 8 έως 21-22 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 11 έως 21-23 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι, τόσο στο Αιγαίο, όσο και στο Ιόνιο, θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 4 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα ενδέχεται να είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22-23 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου.