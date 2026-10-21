Σαν σήμερα το 1972, στις 21 Οκτωβρίου, ένα αεροσκάφος της Ολυμπιακής Αεροπορίας, που εκτελεί το δρομολόγιο Κέρκυρα – Αθήνα, συντρίβεται στη θάλασσα ανοιχτά της Βούλας, λίγα μόλις χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο του Ελληνικού. Από τους 53 επιβαίνοντες, 37 χάνουν τη ζωή τους και 16 καταφέρνουν να σωθούν. Σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα που δημοσιεύονται στον Τύπο της εποχής, τα θύματα δεν σκοτώθηκαν από την πρόσκρουση, αλλά πνίγηκαν.

Το βράδυ εκείνου του Σαββάτου, το δικινητήριο NAMC YS-11A, ιαπωνικής κατασκευής, απογειώνεται από την Κέρκυρα στις 19:55, μεταφέροντας 49 επιβάτες και τέσσερα μέλη πληρώματος με προορισμό το Ελληνικό.

Η πτήση πραγματοποιείται με άσχημες καιρικές συνθήκες. Καταιγίδες και αναταράξεις δυσκολεύουν την προσέγγιση, ενώ ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας χάνει επανειλημμένα το στίγμα του αεροσκάφους στο ραντάρ.

Καθώς η πτήση 506 πλησιάζει στο αεροδρόμιο, ο Πύργος Ελέγχου συνεχίζει να δίνει οδηγίες στον κυβερνήτη, Πάτροκλο Θωμαδάκη. Το αεροσκάφος κατευθύνεται προς τον διάδρομο 33. Σύμφωνα με τους διαλόγους που δημοσιεύτηκαν στον Τύπο, ο κυβερνήτης αναφέρει: «Αυτή τη στιγμή μπαίνω στο σύννεφο. Μόλις βγω προσγειώνομαι αμέσως».

Λίγο αργότερα, το στίγμα του εξαφανίζεται. Ο ελεγκτής προσπαθεί να επικοινωνήσει ξανά: «Ολυμπιακή 506, πού είσαι; Δεν σε βλέπω».

Δεν παίρνει απάντηση. Το αεροσκάφος έχει ήδη προσκρούσει στη θάλασσα, περίπου 250 μέτρα από την ακτή.

Η σύγκρουση προκαλεί μεγάλα ρήγματα στην άτρακτο και το νερό εισβάλλει στο εσωτερικό. Αρκετοί επιβάτες δεν προλαβαίνουν να λύσουν τις ζώνες ασφαλείας τους και βρίσκονται αργότερα νεκροί, ακόμη δεμένοι στα καθίσματά τους.

Ο Μιχάλης Κανταρτζόπουλος, ένας από τους επιζώντες, περιγράφει ότι λίγο πριν από την πρόσκρουση είδε από το παράθυρο τα φώτα της Βούλας ψηλότερα από το αεροσκάφος. Μετά τη σύγκρουση καταφέρνει να βγει από την πίσω πόρτα. Στη θάλασσα, τα μεγάλα κύματα, η βροχή και η κηροζίνη που έχει χυθεί δυσκολεύουν το κολύμπι.

Ένας άλλος επιζών, ο ζωγράφος Νίκος Στεφάνου, βγάζει τα ρούχα του για να κολυμπήσει ευκολότερα και φτάνει στην ακτή έπειτα από περίπου 20 λεπτά. Κατευθύνεται στο ΠΙΚΠΑ της Βούλας, όπου ειδοποιεί τις νοσοκόμες για την πτώση του αεροσκάφους. Το αεροπλάνο βυθίζεται σε βάθος περίπου 12 μέτρων.

Το πόρισμα των πραγματογνωμόνων αποδίδει ευθύνες στον κυβερνήτη. Μεταξύ άλλων, του καταλογίζονται λανθασμένοι χειρισμοί κατά την κάθοδο, ανεπαρκής έλεγχος των οργάνων και καθυστέρηση στην εγκατάλειψη της προσπάθειας προσγείωσης.

Ο Θωμαδάκης, που έχει επιζήσει, παραπέμπεται σε δίκη για ανθρωποκτονίες και σωματικές βλάβες από αμέλεια. Υποστηρίζει ότι τα διαθέσιμα μετεωρολογικά στοιχεία και οι πληροφορίες για τη βαρομετρική πίεση δεν ήταν επαρκή.

Τον Σεπτέμβριο του 1974, το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών τον αθωώνει, κρίνοντας ότι δεν αποδείχθηκαν παραλείψεις ή εσφαλμένες ενέργειές του. Ο κυβερνήτης υποδέχεται την απόφαση με δάκρυα, ενώ το ακροατήριο χειροκροτεί.

Η ακριβής αιτία της συντριβής δεν εξακριβώνεται οριστικά. Η έρευνα διαπιστώνει ότι το αεροσκάφος είχε κατέβει κάτω από το ασφαλές ύψος προσέγγισης, χωρίς όμως να αποσαφηνιστεί πλήρως τι οδήγησε σε αυτή την κάθοδο.

Τι άλλο έγινε σαν σήμερα

1805: Ο ναύαρχος Οράτιος Νέλσον συντρίβει τον γαλλοϊσπανικό στόλο στη ναυμαχία του Τραφάλγκαρ, εδραιώνοντας τη ναυτική υπεροχή της Βρετανίας. Ο ίδιος σκοτώνεται στη μάχη.

1825: Δημοσιεύεται στη «Γενική Εφημερίδα της Ελλάδος» η κριτική του Σπυρίδωνα Τρικούπη για τον «Ύμνο εις την Ελευθερίαν» του Διονυσίου Σολωμού, που είχε ήδη εκδοθεί το 1825 και καθιερώθηκε ως Εθνικός Ύμνος το 1865.

1879: Ο Τόμας Έντισον πραγματοποιεί επιτυχημένες δοκιμές ηλεκτρικού λαμπτήρα πυρακτώσεως, με νήμα από ανθρακοποιημένο βαμβάκι που αντέχει περίπου 13,5 ώρες. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει τον δρόμο για τον εμπορικό ηλεκτροφωτισμό.

1912: Ο ελληνικός στρατός απελευθερώνει την Πρέβεζα από την οθωμανική κυριαρχία, κατά τον Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο, και αφοπλίζει την τουρκική φρουρά της πόλης.

1918: Ξεκινά στην Αθήνα το πρώτο Πανελλαδικό Εργατικό Συνέδριο, που οδηγεί στην ίδρυση της ΓΣΕΕ. Συμμετέχουν 44 σωματεία, εκπροσωπώντας περίπου 60.000 εργαζομένους.

1931: Ξεσπούν τα Οκτωβριανά στην Κύπρο, η εξέγερση κατά της βρετανικής αποικιοκρατίας με αίτημα την ένωση με την Ελλάδα. Διαδηλωτές πυρπολούν το Κυβερνείο στη Λευκωσία, ενώ η βρετανική καταστολή αφήνει νεκρούς και τραυματίες.

1949: Γεννιέται ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, Ισραηλινός πολιτικός και μακροβιότερος πρωθυπουργός του Ισραήλ. Ηγετικό στέλεχος του Λικούντ, αποτελεί μία από τις πλέον αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της σύγχρονης ισραηλινής πολιτικής.

1951: Γεννιέται η Λένα Πλάτωνος, πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής στην Ελλάδα. Με έργα όπως το «Γκάλοπ» και τα «Λεπιδόπτερα», διαμόρφωσε έναν ιδιαίτερο ήχο που επηρέασε την ελληνική μουσική σκηνή.

1952: Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Νίκος Ζαχαριάδης, διατυπώνει το περίφημο «Τι Πλαστήρας, τι Παπάγος», απορρίπτοντας τη στήριξη σε οποιαδήποτε από τις δύο παρατάξεις ενόψει των εκλογών.

1959: Εγκαινιάζεται στη Νέα Υόρκη το Μουσείο Γκουγκενχάιμ, σχεδιασμένο από τον Φρανκ Λόιντ Ράιτ. Το εμβληματικό κτίριο, με τη χαρακτηριστική σπειροειδή αρχιτεκτονική, γίνεται ένα από τα διασημότερα μουσεία του κόσμου.

1968: Γεννιέται ο Αλέξης Αλεξανδρής, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες επιθετικούς της γενιάς του. Αγωνίστηκε στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, κατακτώντας τίτλους και διακρίσεις πρώτου σκόρερ.

1969: Κυκλοφορεί το «Το Περιβόλι του Τρελού» του Διονύση Σαββόπουλου, ένας από τους σημαντικότερους δίσκους της ελληνικής μουσικής, με τραγούδια όπως η «Συννεφούλα» και η «Ωδή στον Γεώργιο Καραϊσκάκη».

1972: Αεροσκάφος της Ολυμπιακής Αεροπορίας, που εκτελεί την πτήση Κέρκυρα – Αθήνα, συντρίβεται στη θάλασσα ανοιχτά της Βούλας, λίγο πριν από την προσγείωση στο Ελληνικό. Σκοτώνονται 37 άνθρωποι και διασώζονται 16.

1980: Πεθαίνει ο Χανς Άσπεργκερ, Αυστριακός παιδίατρος που συνέδεσε το όνομά του με τη μελέτη του αυτισμού. Μεταγενέστερες ιστορικές έρευνες τεκμηρίωσαν τη συνεργασία του με το ναζιστικό καθεστώς.

1994: Καταστροφικές πλημμύρες πλήττουν την Αττική, με τον Ποδονίφτη να υπερχειλίζει και να προκαλεί μεγάλες καταστροφές σε Νέα Ιωνία, Περισσό και Νέα Φιλαδέλφεια. Τουλάχιστον 14 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, ενώ καταστρέφεται μέρος του ιστορικού αρχείου του ΚΚΕ.

2020: Στο ντοκιμαντέρ «Francesco», που κάνει πρεμιέρα στη Ρώμη, ο Πάπας Φραγκίσκος εκφράζει τη στήριξή του στη νομική αναγνώριση των πολιτικών ενώσεων ομόφυλων ζευγαριών, προκαλώντας διεθνή συζήτηση.

Γεννήσεις

1833 – Άλφρεντ Νόμπελ (Alfred Nobel), Σουηδός χημικός, μηχανικός και εφευρέτης, γνωστός για την ανακάλυψη της δυναμίτιδας το 1867, που άλλαξε ριζικά τη βιομηχανία και τις κατασκευές. Παρά τον πλούτο του από την εφεύρεση αυτή, βασανίστηκε από τη χρήση της σε πολέμους και αποφάσισε να αφιερώσει την περιουσία του στη δημιουργία των Βραβείων Νόμπελ, που απονέμονται κάθε χρόνο σε όσους συμβάλλουν στην πρόοδο της επιστήμης, της λογοτεχνίας και της ειρήνης.

1907 – Νίκος Εγγονόπουλος, Έλληνας ζωγράφος και ποιητής, από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του υπερρεαλισμού στην Ελλάδα. Με το χαρακτηριστικό, ονειρικό ύφος του και τις τολμηρές εικαστικές αντιθέσεις, ανέδειξε έναν κόσμο φαντασίας και συμβολισμού. Ως ποιητής, ξεχώρισε με το έργο «Μπολιβάρ», έναν ύμνο στην ελευθερία και την επανάσταση. Η δημιουργία του συνδύασε την αρχαιότητα, τη βυζαντινή παράδοση και τη σύγχρονη τέχνη, χαρίζοντάς του ξεχωριστή θέση στη νεοελληνική καλλιτεχνική πρωτοπορία.

1949 – Μπενιαμίν Νετανιάχου (Benjamin Netanyahu), Ισραηλινός πολιτικός και ο μακροβιότερος πρωθυπουργός του Ισραήλ. Ηγετική φυσιογνωμία της δεξιάς παράταξης Λικούντ, υπήρξε κεντρικός παίκτης στη διαμόρφωση της σύγχρονης ισραηλινής πολιτικής. Έχει διατελέσει πρωθυπουργός σε πολλαπλές θητείες, καθορίζοντας την πορεία της χώρας σε ζητήματα ασφάλειας, εξωτερικής πολιτικής και σχέσεων με τις ΗΠΑ. Παρά τις έντονες αντιπαραθέσεις που προκαλεί, θεωρείται μία από τις πιο καθοριστικές και αμφιλεγόμενες πολιτικές μορφές της Μέσης Ανατολής.

1951 – Λένα Πλάτωνος, Ελληνίδα συνθέτρια και στιχουργός, πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής στην Ελλάδα. Με σπουδές στην κλασική μουσική και το πιάνο, εισήγαγε από τη δεκαετία του ’80 νέους ήχους και τεχνολογικά μέσα στη σύνθεση, συνδυάζοντας ποίηση, φιλοσοφία και κοινωνικό σχόλιο. Δίσκοι όπως «Γκάλοπ» και «Λεπιδόπτερα» θεωρούνται σταθμοί της ελληνικής avant-garde σκηνής, ενώ η επιρροή της σε νεότερους δημιουργούς παραμένει καθοριστική, καθιστώντας την εμβληματική μορφή του σύγχρονου ελληνικού ήχου.

1956 – Κάρι Φίσερ (Carrie Fisher), Αμερικανίδα ηθοποιός και συγγραφέας, που έμεινε στην Ιστορία για τον ρόλο της πριγκίπισσας Λέια Οργκάνα στη θρυλική κινηματογραφική σειρά «Πόλεμος των Άστρων». Η ερμηνεία της την καθιέρωσε ως ένα από τα πιο εμβληματικά σύμβολα της ποπ κουλτούρας. Παράλληλα, ασχολήθηκε με τη συγγραφή και μίλησε ανοιχτά για τη μάχη της με τη διπολική διαταραχή, συμβάλλοντας στην αποστιγματοποίηση των ψυχικών ασθενειών.

1968 – Αλέξης Αλεξανδρής, Έλληνας ποδοσφαιριστής, από τους κορυφαίους επιθετικούς της γενιάς του και θρύλος του Ολυμπιακού. Ξεκίνησε την καριέρα του στη Βέροια και αγωνίστηκε σε μεγάλες ομάδες όπως η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός, με τον οποίο κατέκτησε πολλούς τίτλους και αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της Α΄ Εθνικής. Υπήρξε μέλος της Εθνικής Ελλάδας, γνωστός για το ένστικτο του γκολ, την ταχύτητα και τη διορατικότητά του μέσα στο γήπεδο.

Θάνατοι

1980 – Χανς Άσπεργκερ (Hans Asperger), Αυστριακός παιδίατρος, γνωστός ως ένας από τους πρώτους επιστήμονες που μελέτησαν και περιέγραψαν το σύνδρομο Άσπεργκερ, μορφή αυτισμού που χαρακτηρίζεται από δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση και εξαιρετικές ικανότητες σε επιμέρους τομείς. Το έργο του συνέβαλε καθοριστικά στην κατανόηση των διαταραχών του αυτιστικού φάσματος, αν και μεταγενέστερα ήρθαν στο φως αμφιλεγόμενες πτυχές της δράσης του κατά τη ναζιστική περίοδο.

1984 – Φρανσουά Τρυφό (François Truffaut), Γάλλος σκηνοθέτης, σεναριογράφος και κριτικός κινηματογράφου, από τους κορυφαίους εκπροσώπους του Γαλλικού Νέου Κύματος. Με ταινίες όπως «Τα 400 χτυπήματα», «Φαρενάιτ 451» και «Η γυναίκα της διπλανής πόρτας», ανέδειξε έναν προσωπικό, ευαίσθητο κινηματογράφο που εξερευνούσε τα συναισθήματα, την παιδική ηλικία και τον έρωτα. Υπήρξε υπέρμαχος της καλλιτεχνικής ελευθερίας και επηρέασε βαθιά τη σύγχρονη κινηματογραφική αισθητική.

2025 – Διονύσης Σαββόπουλος, Έλληνας τραγουδοποιός, συνθέτης και ποιητής, από τις σημαντικότερες φυσιογνωμίες του ελληνικού τραγουδιού. Από τη δεκαετία του ’60 διαμόρφωσε ένα μοναδικό ύφος που συνδύασε τη λαϊκή παράδοση με το ροκ και την κοινωνική σάτιρα. Με εμβληματικά έργα όπως «Το περιβόλι του τρελού», «Μπάλλος» και «Βρώμικο ψωμί», άφησε ανεξίτηλο στίγμα στη σύγχρονη ελληνική μουσική και κουλτούρα, εκφράζοντας με στοχασμό και ευαισθησία τις αγωνίες και τα όνειρα πολλών γενεών.

Θεοδότη, Θεόδοτος, Ιλαρίων, Ούρσουλα, Ορσαλία, Σωκράτης, Σωκρατία