Νέες αποστάσεις από στελέχη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.) παίρνει δημόσια ο Γιώργος Σιακαντάρης, συγγραφέας του «Μανιφέστου Τσίπρα», ασκώντας κριτική σε ανάρτηση που σχολιάζει το ενδεχόμενο συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ.

Ο κ. Σιακαντάρης σχολίασε την ανάρτηση του αναπληρωτή εκπροσώπου Τύπου της ΕΛ.Α.Σ., Γιώργου Μπαλατσούκα, ο οποίος δημοσίευσε εικόνα τεχνητής νοημοσύνης που απεικονίζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Ανδρουλάκη αγκαλιασμένους.

«Οι αναρτήσεις με τους Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη αγκαλιά είναι θλιβερές, όπως θα ήταν και με Μητσοτάκη – Τσίπρα. Η πολιτική μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε ρωμαϊκή αρένα. Και στις αρένες τα μεγάλα ζώα κατασπαράσσουν τους μονομάχους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Σιακαντάρης.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Μπαλατσούκας είχε συνοδεύσει την εικόνα με το σχόλιο: «Κυριάκο, ακούς; Είναι περήφανο το ΠΑΣΟΚ για τη συγκυβέρνηση με ΝΔ. Τελικά, ποιος θα σώσει ποιον;».

Πρόκειται για τη δεύτερη δημόσια διαφοροποίηση του κ. Σιακαντάρη από τοποθετήσεις προσώπων που συνδέονται με την ΕΛ.Α.Σ. σε σύντομο χρονικό διάστημα. Είχε προηγηθεί η κριτική του για άρθρο του Θανάση Καρτερού με αιχμές κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη.