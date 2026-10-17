Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της 40χρονης νοσηλεύτριας από το Περιστέρι, η οποία κατηγορείται ότι έριχνε δηλητηριώδη ουσία στα τρόφιμα του εν διαστάσει συζύγου της, γιατρού. Οι Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Γενικού Χημείου του Κράτους, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρχε κάποια ουσία στα τρόφιμα και ποια ήταν αυτή.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, την ημέρα της σύλληψής της η 40χρονη φέρεται να πήγε στο σπίτι του πρώην συζύγου της φορώντας μάσκα, σκούφο και μαύρα γάντια. Παράλληλα, φέρεται να τον καλούσε τηλεφωνικά, προκειμένου να διαπιστώσει πού βρισκόταν και αν θα επέστρεφε άμεσα.

Λίγο πριν μεταβεί στο σπίτι του, η γυναίκα είχε επικοινωνήσει μαζί του, επικαλούμενη την κατάσταση της υγείας του παιδιού τους.

«Το παιδί δεν είναι τόσο καλά. Σκέφτομαι να το φέρω στο νοσοκομείο, στο παιδιατρικό, στα επείγοντα, για να το δούνε. Εσύ θα είσαι εκεί;», φέρεται να τον ρώτησε.

«Ναι, εδώ θα είμαι. Τι ώρα θα το φέρεις;», απάντησε ο γιατρός, με την 40χρονη να αναφέρει ότι, εφόσον το παιδί δεν ήταν καλά, θα το πήγαινε στο νοσοκομείο γύρω στις 20:00.

Ακολούθησαν δύο ακόμη τηλεφωνήματα, στα οποία ο γιατρός δεν απάντησε. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εκείνος είχε αντιληφθεί μέσω των καμερών ότι η πρώην σύζυγός του βρισκόταν στο σπίτι του. Και τις δύο φορές τής έστειλε μήνυμα, ενημερώνοντάς την ότι εξέταζε ασθενή.

«Εξετάζω κάποιον ασθενή αυτή τη στιγμή. Είναι κάτι επείγον; Τι συμβαίνει;», της έγραψε, με την 40χρονη να απαντά: «Όχι, θα τα πούμε αργότερα. Καλή συνέχεια».

Οι εντάσεις ανάμεσα στο πρώην ζευγάρι

Πρόσωπα από το οικογενειακό περιβάλλον της 40χρονης, που μίλησαν στο MEGA, περιέγραψαν περιστατικά έντασης ανάμεσα στο πρώην ζευγάρι, με επίκεντρο, όπως ανέφεραν, την επικοινωνία του πατέρα με το παιδί.

«Είχαν γίνει κάποια επεισόδια εδώ στο χωριό, είχε έρθει ο άνδρας της να δει το παιδί, δεν τον άφηνε. Είχε έρθει κάνα-δυο φορές η αστυνομία», ανέφερε συγγενικό πρόσωπο της γυναίκας.

Στο επίκεντρο η πιθανή χρήση ατροπίνης

Το κρίσιμο ερώτημα για την υπόθεση είναι εάν η 40χρονη είχε ρίξει ατροπίνη στα τρόφιμα του πρώην συζύγου της. Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων αναμένεται να ρίξουν φως στην ουσία που ενδεχομένως χρησιμοποιήθηκε.

Η δίκη της 40χρονης, η οποία κατηγορείται για απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης σε βάρος του πρώην συζύγου της, αναβλήθηκε για τις 26 Οκτωβρίου.