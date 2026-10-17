Ο χειμώνας φέτος φέρεται να έχει έρθει πρώιμα στα βουνά της περιοχής μας, μιας και στα μέσα Οκτωβρίου ο Παρνασσός υποδέχθηκε τα πρώτα χιόνια, με το σκηνικό να θυμίζει χειμώνα και όχι φθινόπωρο.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Τα βίντεο από το arachovameteo.gr αποδεικνύουν πως οι ψηλές κορυφές του Παρνασσού είναι ντυμένες στα ολόλευκα και πως όποιος επιθυμεί να τις επισκεφτεί θα χρειαστεί απαραίτητα αλυσίδες στο αυτοκίνητό του, ενώ και οι οδηγοί θα πρέπει να δείξουν μεγάλη προσοχή.

Δείτε βίντεο στη θέση Βαρκό 1.500μ., 3 Km πριν τα Κελάρια Παρνασσού

Δείτε βίντεο στα 1.600μ. από τον Παρνασσό

Δείτε βίντεο από τα Κελάρια Παρνασσού 1.750μ.