Τραγική κατάληξη είχαν οι διακοπές μιας οικογένειας από τη Βρετανία στην Κεφαλονιά, καθώς ένας 25χρονος έχασε ξαφνικά τη ζωή του ενώ βρισκόταν σε τουριστικό κατάλυμα μαζί με τους γονείς του.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (16/10), στην περιοχή των Λουρδάτων, όπου η οικογένεια διέμενε προσωρινά για τις διακοπές της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός, με καταγωγή από το Μάντσεστερ της Βρετανίας, υπέστη επιληπτικό επεισόδιο περίπου στις 17:00, ενώ βρισκόταν στο κατάλυμα.

Λίγο αργότερα έχασε τις αισθήσεις του, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στους γονείς του, οι οποίοι έσπευσαν να τον βοηθήσουν.

Προσπάθησαν να τον σώσουν οι γονείς του

Αντιλαμβανόμενοι τη σοβαρότητα της κατάστασης, οι γονείς του 25χρονου προσπάθησαν να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, ενώ παράλληλα ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, ζητώντας την άμεση αποστολή ασθενοφόρου.

Στο κατάλυμα κινητοποιήθηκε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, ωστόσο, ο νεαρός είχε ήδη καταλήξει.

Ο 25χρονος φέρεται να αντιμετώπιζε και άλλα προβλήματα υγείας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.