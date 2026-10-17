Μόλις έξι ετών, ήταν το αγοράκι που μπήκε στη μέση για να σώσει τη μητέρα του σε ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, όταν, όπως καταγγέλλει, ο πατέρας του προσπαθούσε να την πνίξει.

Η μητέρα του παιδιού περιγράφει τη στιγμή που ο σύζυγός της επιχείρησε να την πνίξει μπροστά στο παιδί και πώς ο εξάχρονος γιος της προσπάθησε να την προστατεύσει.

«Με έπιασε από το λαιμό, με κόλλησε στην πόρτα, πήγε να με πνίξει και μπήκε μέσα ο γιος μου και με έσωσε. Μπήκε μέσα και ούρλιαζε γιατί είδε τον πατέρα του να με κρατάει από το λαιμό στην πόρτα. Εμένα μου είχε κοπεί η ανάσα, δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Δηλαδή, είχα δει άσπρο. Είδα σεντόνι εκείνη την ώρα μπροστά στα μάτια μου. Ένιωθα ότι πέθαινα και, μέχρι να συνέλθω, έψαξα μετά το κινητό μου και το είχε πάρει και είχε φύγει».

Από το 2022, ο γάμος της, όπως εξομολογείται, είχε μετατραπεί σε εφιάλτη. Χαστούκια, σπρωξίματα, απειλές.

«Αρκετές βρισιές, πάντα μπροστά στα παιδιά, με μείωση της προσωπικότητάς μου. Άρχισε να υπάρχει μια έντονη κτητικότητα, μια ζήλια. Είχα δεχτεί πάρα πολλές φορές απειλές για τη ζωή μου. Άρχισα να φοβάμαι».

Την κολλούσε στον τοίχο. Την έσπρωχνε. Την εξευτέλιζε.

«Θα σε πνίξω, θα σε σκοτώσω. Αν δεν σε έχω εγώ, δεν θα σε έχει κανένας άλλος».

Ένα χαστούκι, όπως καταγγέλλει, την έριξε πάνω στο τραπεζάκι του σαλονιού.

«Πήγε να φύγει και με έσπρωξε από τα μούτρα σαν σφαλιάρα και έπεσα με δύναμη στο τραπεζάκι του σαλονιού και είχα χτυπήσει το χέρι μου».

Η ζήλια και η κτητικότητα είχαν γίνει καθημερινότητα.

Μια ζωή μέσα στον φόβο

Απειλούσε πως θα αυτοκτονήσει αν τον εγκατέλειπε. Και μετά τις απειλές, δηλώσεις αγάπης. Ακόμη και κάρτες με το αίμα του.

«Άρχισε να μου στέλνει μηνύματα αυτοκτονίας. Ότι θα αυτοκτονήσει. Είχε γίνει χειριστικός. Μου έλεγε “αν δεν είμαστε μαζί αυτό το Σαββατοκύριακο, θα έρθω και θα πέσω από την ταράτσα”. Υπήρχε μια χειραγώγηση του τύπου εγώ χωρίς εσάς δεν ζω».

Η ίδια περιγράφει έναν άνθρωπο που κατανάλωνε υπερβολικές ποσότητες αλκοόλ και έκανε χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών.

«Φοβόμουν πάρα πολύ γιατί είχα κρύψει ακόμα και τα μαχαίρια που υπήρχαν στο σπίτι».

Σκηνές τρόμου με θεατές τα παιδιά

Μάρτυρες του τρόμου και τα δύο παιδιά.

«Μετά από εξόδους, συνήθως οικογενειακές, μαζί με τα παιδιά και φίλους των παιδιών, με έβριζε με το που γυρνούσαμε σπίτι και με έσπρωχνε. Είχα κλειδωθεί στο δωμάτιο των παιδιών. Έστελνα εκείνη την ώρα μηνύματα σε μία φίλη μου και της λέω ότι με έσπρωξε μπροστά στα παιδιά και του λέει η κόρη η μεγάλη να φύγει από το σπίτι και είχα πάρει το τηλέφωνο γιατί φοβόμουν για τη ζωή μου. Μπορεί να έσπαγε και την πόρτα. Τον είχα ικανό για όλα».

Οι εντάσεις συνεχιζόντουσαν.

«Είχαν μπει περιοριστικοί όροι, τους οποίους καταπατούσε συνέχεια. Γιατί είχαν βγει τα μέτρα για τα παιδιά, να βλέπει τα παιδιά παρουσία τρίτου ατόμου επιλογής δικής μου. Τις φορές που τα πήγαινα μόνη μου, ερχότανε μπροστά στα παιδιά και με έβριζε. Εκεί πατούσα το panic button, ερχόταν η αστυνομία, κινούσαν αυτόφωρη διαδικασία. Τα παιδιά έχουν διαγνωστεί με μετατραυματικό στρες, όπως και εγώ, από ψυχολόγους. Παρακολουθούνται από την αρχή».

Ανατριχιαστικό βίντεο ντοκουμέντο με τις απειλές κατά της 42χρονης

Ο εφιάλτης συνεχίστηκε στις δικαστικές αίθουσες

«Το θέμα είναι ότι πας στα δικαστήρια και κακοποιείσαι ξανά και η δικηγόρος του με λέει, “είσαι ηθοποιός, γράφεις σενάρια. Είσαι, ψεύτρα”».

Ο πρώην σύζυγός της έχει καταδικαστεί για απειλή, εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμηση, με ποινές φυλάκισης με αναστολή.

«Όπως έχει ακουστεί μέσα σε αίθουσα δικαστηρίου, κακώς που δεν ολοκλήρωσα το πνίξιμο τότε που μπορούσα από τον ίδιο. Και έχουμε κάνει τη γυναικοκτονία καραμέλα».

Το ερώτημα παραμένει. Πόσο προστατευμένη είναι μια γυναίκα που καταγγέλλει βία; Ένα κουμπί πανικού δεν αρκεί. Χρειάζεται πρόληψη, πριν ο φόβος γίνει τραγωδία.