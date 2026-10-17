Με έναν ιδιαίτερα συγκινητικό τρόπο επέλεξε να αποχαιρετήσει την Ελλάδα ο Ιάπωνας διπλωμάτης Τακάακι Νεμότο, ολοκληρώνοντας την τετραετή θητεία του στη χώρα μας. Λίγο πριν επιστρέψει στην πατρίδα του, ο αναπληρωτής επικεφαλής της πρεσβείας της Ιαπωνίας απευθύνθηκε στα ελληνικά στους Έλληνες φίλους και συναδέλφους του, επιλέγοντας να εκφράσει τα συναισθήματά του μέσα από τους στίχους του Κωνσταντίνου Π. Καβάφη.

«Ήρθε η ώρα να αποχωρήσω από την Ελλάδα μετά από 4 χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, πολλοί Έλληνες φίλοι και συνάδελφοι με υποδέχθηκαν θερμά. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω από καρδιάς για την καλοσύνη, την ευγένεια και τη φιλοξενία», ανέφερε στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του.

Στη συνέχεια, επικαλέστηκε το ποίημα «Απολείπειν ο Θεός Αντώνιον», έναν από τους πιο γνωστούς και διαχρονικούς στίχους της ελληνικής ποίησης, που μιλά για τον αποχαιρετισμό σε όσα αφήνει κανείς πίσω του.

«Σαν έτοιμος από καιρό σαν θαρραλέος, αποχαιρέτα την την Αλεξάνδρεια που φεύγει».

«Με τους στίχους του Καβάφη χαραγμένους στην καρδιά μου επιστρέφω στην πατρίδα μου την Ιαπωνία», είπε, δίνοντας έναν ιδιαίτερα προσωπικό τόνο στο τέλος της παρουσίας του στην Ελλάδα.

Η διάδοχός του και το μήνυμα προς τους Έλληνες

Ο Τακάακι Νεμότο αναφέρθηκε και στη διπλωμάτη που θα αναλάβει τη θέση του, ζητώντας από τους Έλληνες να την υποδεχθούν με την ίδια θέρμη που έδειξαν και στον ίδιο κατά τη διάρκεια της τετραετούς παραμονής του.

«Τη θέση μου θα αναλάβει η κυρία Γιόκιο Μαετζίμα, εξαίρετη και ευγενής συνάδελφος με βαθιά γνώση της ελληνικής γλώσσας. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να της παράσχετε την ίδια στήριξη και εμπιστοσύνη με την οποία με τιμήσατε όλα αυτά τα χρόνια», ανέφερε.

Κλείνοντας, απηύθυνε ένα τελευταίο μήνυμα στα ελληνικά: «Να είστε όλοι καλά, καλή αντάμωση. Σας ευχαριστώ πολύ».

Η συμβολή στην ελληνοϊαπωνική φιλία

Στην ανακοίνωση που συνόδευσε το αποχαιρετιστήριο μήνυμα, η πρεσβεία της Ιαπωνίας υπογράμμισε τη συμβολή του Τακάακι Νεμότο στην περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Όπως σημείωσε, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Ελλάδα, ο Ιάπωνας διπλωμάτης συνέβαλε στις προσπάθειες για την ενδυνάμωση της φιλίας Ελλάδας και Ιαπωνίας, η οποία στηρίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό, στις κοινές εμπειρίες και στους διαχρονικούς δεσμούς των δύο λαών.

Η πρεσβεία πρόσθεσε ότι ο κ. Νεμότο ολοκληρώνει τη θητεία του με βαθιά εκτίμηση για τις σχέσεις που οικοδομήθηκαν και τις εμπειρίες που απέκτησε, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι στενοί δεσμοί των δύο χωρών θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται.

Ένας αποχαιρετισμός με αναφορά στον Καβάφη, λοιπόν, που μετέτρεψε το τέλος μιας διπλωματικής θητείας σε μια προσωπική εξομολόγηση ευγνωμοσύνης προς την Ελλάδα και τους ανθρώπους της.