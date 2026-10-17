Σκηνές βγαλμένες από ταινία σημειώθηκαν στην Παραλία της Αυλίδας, όταν επτά δράστες πραγματοποίησαν διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο, γκρεμίζοντας τη βιτρίνα του καταστήματος με ένα σκαπτικό μηχάνημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μία ομάδα τουλάχιστον επτά κουκουλοφόρων χρησιμοποίησε μια μπουλντόζα για να γκρεμίσει την πρόσοψη του κοσμηματοπωλείου και να εισβάλει στο εσωτερικό του.

Οι δράστες, κινούμενοι με φακούς, αφαίρεσαν τις προθήκες με τα κοσμήματα και διέφυγαν από το σημείο.

Κατά τη διάρκεια της ληστείας, ο ιδιοκτήτης έλαβε ειδοποίηση στο κινητό του από τον συναγερμό και παρακολούθησε σε ζωντανή σύνδεση μέσω των καμερών τη λεηλασία της επιχείρησής του, χωρίς να μπορεί να αντιδράσει.

«Είχαν επιχειρήσει πάλι τον Φεβρουάριο με αγροτικό αυτοκίνητο, δεν κατάφεραν και τώρα ήρθαν με JCB σκαπτικό μηχάνημα. 2.30 τη νύχτα εγώ τους πήρα είδηση πριν χτυπήσουν το μαγαζί γιατί είχα συστήματα συναγερμού που μας ειδοποιούν. Ειδοποιήσαμε την αστυνομία, αλλά μέχρι να έρθουν έκαναν φτερά. Πάνω από 10.000 η ζημιά στο κτίριο», είπε ο ίδιος μιλώντας στις «Εξελίξεις Τώρα».

Οι αστυνομικές αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.