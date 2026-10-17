Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην εθνική οδό ΒΟΑΚ, στο ύψος του Πλατανιά Χανίων, όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, δύο οχήματα συγκρούστηκαν, ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο και ένα βαν.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα ένας ηλικιωμένος άνδρας, οδηγός του ενός οχήματος, να χάσει τη ζωή του. Η γυναίκα που επέβαινε μαζί του εγκλωβίστηκε και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό της, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων.

Στο δεύτερο όχημα επέβαιναν μία γυναίκα και ένα παιδί, οι οποίοι επίσης μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Χανίων, έχοντας τις αισθήσεις τους.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται.