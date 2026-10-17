Με ένα βίντεο που ραγίζει καρδιές ο Γρηγόρης Κορπίδης αποχαιρετά την αγαπημένη του σκυλίτσα Μιλού που πέθανε.

«Οι θάλασσες θα μας ενώνουν για πάντα κοριτσάκι μου! Καλό σου ταξίδι! Εις το επανιδείν» έγραψε στο μήνυμα που συνοδεύει το συγκινητικό βίντεο που ανέβασε στο Instagram.

Η μικρή σκυλίτσα, Μιλού, ράτσας Τζακ Ράσελ Τεριέ, είχε αποκτήσει το δικό της φανατικό κοινό μέσα από το Instagram και το TikTok, όπου πρωταγωνιστούσε σε βίντεο από την καθημερινή ζωή της αλλά και από τα ταξίδια που έκαναν μαζί με τον Γρηγόρη Κορπίδη, γνωστός και ως Greg Corpidis που δραστηριοποιείται εδώ και χρόνια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο YouTube.

Η δημοτικότητα της σκυλίτσας ήταν τέτοια που είχε αποκτήσει τη δική της ταυτότητα ως brand, με το hashtag #tomilou, ενώ είχε δημιουργηθεί και ηλεκτρονικό κατάστημα, με προϊόντα όπως μπλούζες, καπέλα και βιβλία.

Το πρόβλημα υγείας και η τελευταία βόλτα στη θάλλασα

Πριν λίγο καιρό ο Γρηγόρης Κορπίδης είχε κάνει γνωστό πως η Μιλού αντιμετωπίζει προβλήματα ενώ χθες, Παρασκευή την πήγε μία τελευταία βόλτα στη θάλασσα.

«Πήγα το κοριτσάκι μου στη θάλασσα, να τη δει για μια τελευταία φορά. Να της χαρίσω ακόμα μία στιγμή σε ένα μέρος που ξέρω πόσο πολύ αγαπάει. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν το πόσο πονάω» έγραψε στην ανάρτησή του ο παραγωγός περιεχομένου και κηδεμόνας της Μιλού.

«Ελπίζω όλα όσα μοιράζομαι μαζί σας εδώ μέσα όλα αυτά τα χρόνια να σας θυμίζουν να αφιερώνετε ποιοτικό χρόνο στα ζωάκια σας. Να ανακαλύπτετε τι τα κάνει χαρούμενα και να τους χαρίζετε τέτοιες στιγμές. Γιατί η αγάπη μας γι’ αυτά δεν είναι μόνο όσα νιώθουμε. Είναι και όσα φροντίζουμε να ζήσουν κοντά μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.