Σε εξέλιξη βρίσκεται η πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού, με βροχές και καταιγίδες να επηρεάζουν από χθες, Παρασκευή 17/10 αρκετές περιοχές της χώρας. Ο καιρός είναι άστατος και η θερμοκρασία έχει σημειώσει αρκετή πτώση.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τα φαινόμενα θα αρχίζουν να παρουσιάζουν σταδιακή υποχώρηση από το μεσημέρι του Σαββάτου.

Ειδικότερα, σήμερα Σάββατο 17/10 στα ανατολικά και νότια θα εκδηλωθούν νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, πρόσκαιρα το πρωί τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 16 με 20 και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Τα δύο σενάρια για τον καιρό των επόμενων ημερών

Αναφερόμενος στην εξέλιξη του καιρού από τις 22 Οκτωβρίου και μετά, ο Σάκης Αρναούτογλου σημείωσε ότι το ενδεχόμενο καθόδου ψυχρών αέριων μαζών προς την Ελλάδα φαίνεται πλέον να απομακρύνεται.

Το δεύτερο σενάριο αφορά την προσέγγιση βαρομετρικών χαμηλών από τα δυτικά, τα οποία ενδέχεται να μεταφέρουν αφρικανική σκόνη, επηρεάζοντας πιθανώς και περιοχές της δυτικής Ελλάδας.

Η εικόνα για το δεύτερο μισό της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να ξεκαθαρίσει μέσα από τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία, καθώς η πορεία των βαρομετρικών συστημάτων θα καθορίσει την εξέλιξη του καιρού.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από τον Σάκη Αρναούτογλου: