Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ σήμερα, Σάββατο 17 Οκτωβρίου στην περιοχή της Καλλιθέας όπου θα πραγματοποιηθεί ο αγώνας δρόμου «Kallithea Night Run 2026».

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση η ΕΛ.ΑΣ., από τις 18:30 έως τις 23:00 θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου (Θησέως), στο τμήμα μεταξύ των οδών Σκίπη – Σκρα και της λεωφόρου Ποσειδώνος (Παλαιά Παραλιακή).

Παράλληλα, από τις 16:00 έως τις 23:00 θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση των οχημάτων στο ρεύμα προς Αθήνα, στο τμήμα της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου μεταξύ της λεωφόρου Ποσειδώνος και της οδού Πεισιστράτου.

Κατά τη διάρκεια των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της οδού Δημοσθένους ή άλλων παράλληλων οδών της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου, ενώ η κάθετη διέλευση της λεωφόρου θα πραγματοποιείται μέσω των οδών Χαροκόπου και Αγίων Πάντων. Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν τη διέλευση από τα συγκεκριμένα σημεία κατά τις ώρες εφαρμογής των μέτρων και να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων.