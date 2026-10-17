Σεισμική δόνηση 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στην Κεφαλονιά στις 02:57 τα ξημερώματα του Σαββάτου (17/10).

Όπως προκύπτει από την καταγραφή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός είχε επίκεντρο σε απόσταση 4 χιλιομέτρων βόρεια-ανατολικά της Σάμης, με το εστιακό του βάθος να εκτιμάται στα 17,3 χιλιόμετρα.

Η σεισμική δραστηριότητα σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή του Ιονίου, κοντά στην Ιθάκη και περίπου 93 χιλιόμετρα δυτικά της Πάτρας.

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