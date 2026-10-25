Μια διαφορετική θεατρική εμπειρία έρχεται στην Αθήνα από τις 23 Νοεμβρίου, με τον Βέβηλο να ανεβαίνει για πρώτη φορά στη θεατρική σκηνή.

Ο γνωστός ράπερ πρωταγωνιστεί στη θεατρική παράσταση «ΘΥΡΑ ΜΗΔΕΝ», τη νέα παράσταση της Αθηνάς Χατζηαθανασίου, η οποία υπογράφει το κείμενο και τη σκηνοθεσία, φέρνοντας στη σκηνή τη συνάντηση του θεάτρου με τη ραπ μουσική.

Η παράσταση, που θα φιλοξενείται στο Θέατρο Βέμπο, έχει ως αφετηρία την οπαδική βία και επιστρέφει στο 2006, αναζητώντας τις αιτίες που οδηγούν στη σύγκρουση.

Μέσα από μια ιστορία που συνδέει την κοινωνική πραγματικότητα με τη μουσική και τη θεατρική αφήγηση, η «ΘΥΡΑ ΜΗΔΕΝ» επιχειρεί να φωτίσει όσα κρύβονται πίσω από την ένταση, την αντιπαράθεση και τη βία.

Στη σκηνή, ένας δεκαμελής θίασος συναντά τον Βέβηλο, σε μια παράσταση που δεν περιορίζεται στην υποκριτική ερμηνεία. Ο καλλιτέχνης θα παρουσιάσει ζωντανά τραγούδια- σταθμούς από την προσωπική του δισκογραφική διαδρομή, αλλά και νέα κομμάτια που γράφτηκαν ειδικά για τις ανάγκες του έργου.

Η συμμετοχή του Βέβηλου σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην καλλιτεχνική του πορεία, μεταφέροντας στη θεατρική σκηνή τη μουσική ταυτότητα και τον ιδιαίτερο τρόπο έκφρασής του. Παράλληλα, η σύνδεση της ραπ με το θέατρο δημιουργεί ένα διαφορετικό σκηνικό πλαίσιο για την προσέγγιση ενός ζητήματος με έντονες κοινωνικές προεκτάσεις.

Η «ΘΥΡΑ ΜΗΔΕΝ» κάνει πρεμιέρα στις 23 Νοεμβρίου στο Θέατρο Βέμπο, προτείνοντας μια παράσταση που συνδυάζει ζωντανή μουσική, υποκριτική και κοινωνικό προβληματισμό.

Πληροφορίες

Θέατρο Βέμπο (Καρόλου 18, Αθήνα)

Από 23 Νοεμβρίου, Κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 21:00

Προσφορά Προπώλησης για περιορισμένο αριθμό θέσεων: 18€

Τιμές Εισιτηρίων: Α’ ΖΩΝΗ – 30 €, Β’ ΖΩΝΗ – 25 € (Κανονικό) / 22 € (Μειωμένο), Γ’ ΖΩΝΗ – 20 €, ΘΕΩΡΕΙΟ Α’ – 20 €, ΘΕΩΡΕΙΟ Β’ – 18 €

Προπώληση: more.com