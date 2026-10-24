Μπορεί τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά να αργούν ακόμη, όμως ήδη μια ματιά στις αργίες του 2027 και τα πράγματα δεν είναι πολύ καλά, όσον αφορά τις αργίες του.

Τα μόνα τριήμερα του έτους θα είναι:

Πρωτοχρονιά (Παρασκευή 1 Ιανουαρίου)

Καθαρά Δευτέρα (Δευτέρα 15 Μαρτίου)

Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 21 Ιουνίου 2027

Η αργία του Δεκαπενταύγουστου το 2027 πέφτει Σάββατο.

Αναλυτικά: