Μπορεί τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά να αργούν ακόμη, όμως ήδη μια ματιά στις αργίες του 2027 και τα πράγματα δεν είναι πολύ καλά, όσον αφορά τις αργίες του.
Τα μόνα τριήμερα του έτους θα είναι:
- Πρωτοχρονιά (Παρασκευή 1 Ιανουαρίου)
- Καθαρά Δευτέρα (Δευτέρα 15 Μαρτίου)
- Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 21 Ιουνίου 2027
Η αργία του Δεκαπενταύγουστου το 2027 πέφτει Σάββατο.
Αναλυτικά:
- Πρωτοχρονιά: Παρασκευή 1 Ιανουαρίου 2027
- Θεοφάνεια (Φώτα): Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2027
- Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 15 Μαρτίου 2027
- 25η Μαρτίου: Πέμπτη 25 Μαρτίου 2027
- Μεγάλη Παρασκευή: Παρασκευή 30 Απριλίου 2027
- Εργατική Πρωτομαγιά: Σάββατο 1 Μαΐου 2027
- Κυριακή του Πάσχα: Κυριακή 2 Μαΐου 2027
- Δευτέρα του Πάσχα: Δευτέρα 3 Μαΐου 2027
- Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 21 Ιουνίου 2027
- Κοίμηση της Θεοτόκου: Κυριακή 15 Αυγούστου 2027
- 28η Οκτωβρίου: Πέμπτη 28 Οκτωβρίου 2027
- Χριστούγεννα: Σάββατο 25 Δεκεμβρίου 2027
- Δεύτερη μέρα Χριστουγέννων: Κυριακή 26 Δεκεμβρίου 2027