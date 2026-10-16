Μεγάλη θλίψη σκόρπισε στην Εύβοια ο ξαφνικός θάνατος ενός 57χρονου, πατέρα δύο παιδιών, ο οποίος κατέρρευσε, ενώ βοηθούσε φίλο του στη μεταφορά επίπλων.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε, όπως αναφέρει το eviaonline.gr, το βράδυ της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου στα Λουτρά Αιδηψού, όπου ο 57χρονος είχε πάει για να βοηθήσει έναν φίλο του να μεταφέρει έπιπλα σε σπίτι.

Ξαφνικά, ο άνδρας έχασε τις αισθήσεις του, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στους παρευρισκομένους.

Άμεσα, στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας. Εκεί, δυστυχώς, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχουν γίνει γνωστά τα ακριβή αίτια του θανάτου του.