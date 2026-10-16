Πρόσκαιρη επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός σήμερα, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, κυρίως στα ανατολικά και νότια της χώρας.

Η σημερινή ημέρα άρχισε με βελτιωμένες καιρικές συνθήκες, ωστόσο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, τις επόμενες ώρες ένα νέο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο θα είναι πιο σύντομο και δεν θα έχει τόσο μεγάλη ένταση.

Η διαταραχή αυτή – ψυχρή αέρια μάζα- θα απασχολήσει τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες και από τα βόρεια προς τα νότια.

Κύρια χαρακτηριστικά της νέας κακοκαιρίας θα είναι οι βροχές, οι καταιγίδες, σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες εκτάσεις, τα χιόνια σε ψηλά βουνά της ηπειρωτικής χώρας, αλλά και οι βοριάδες.

Όπως ανέφερε ο κ. Μαρουσάκης, η κακοκαιρία αυτή θα ολοκληρώσει τη δράση της μέσα σε 24 ώρες και από αύριο το απόγευμα θα αρχίσουν τα φαινόμενα να υποχωρούν. Έτσι, η Κυριακή θα είναι μία πολύ καλή ημέρα και θα ανέβει και λίγο ο υδράργυρος.

«Θα μας έρθει πιο ψυχρός αέρας με αποτέλεσμα να υπάρχει και πάλι επιδείνωση των καιρικών συνθηκών, πρώτα στη βόρεια – βορειοανατολική χώρα. Οι βροχές, οι καταιγίδες και τα χιόνια θα επεκταθούν μέχρι και το βράδυ έως και το ύψος των Κυκλάδων και της βόρειας Κρήτης. Τα ανατολικά τμήματα θα δεχτούν την επίδραση αυτού του κύματος κακοκαιρίας, δυτικότερα, όμως, οι καιρικές συνθήκες θα είναι καλύτερες, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας», σημείωσε ο μετεωρολόγος και πρόσθεσε:

«Πάλι θα πέσουν αρκετά χιλιοστά βροχής, χωρίς όμως να φθάσουμε τα επίπεδα του προηγούμενου κύματος, ενώ δεν φαίνεται οτι θα υπάρξει απαγορευτικό. Βαθμιαία οι άνεμοι θα υποχωρούν, ενώ περιμένουμε χιόνια στην κεντρική, βόρεια βορειοηπειρωτική χώρα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, θα δούμε χιονοπτώσεις σε ψηλά βουνά της Εύβοιας, της κεντρικής Στερεάς, στο Μαίναλο, στον Πάρνωνα, στην Πελοπόννησο, τη Μακεδονία και τη Θράκη.

Ο υδράργυρος θα παρουσιάσει μία μικρή άνοδο, όμως η ψύχρα και το έντονο κρύο, θα είναι αισθητά προς τη βόρεια – βορειοανατολική Ελλάδα,

Αργότερα, ο ψυχρός αέρας θα μετατοπιστεί γύρω από τη Θεσσαλία. και προς την κεντρική ανατολική Στερεά θα αρχίσει να πέφτει ο υδράργυρος. Λίγο πιο δυτικά θα ξεπεράσουμε και τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Πιο αναλυτικά, στην Αττική, κοντά στο μεσημέρι με απόγευμα θα ξεκινήσουν οι βροχές μετά και τις 4 – 5 ώρα αργά το απόγευμα. Οι βροχοπτώσεις θα επεκταθούν στο σύνολο του νομού τις βραδινές ώρες και θα κρατήσουν μέχρι και αύριο νωρίς το μεσημέρι, για να αρχίσει και πάλι ο καιρός να βελτιώνεται. Οι άνεμοι θα φθάσουν τα 7 μποφόρ και ο υδράργυρος κοντά στους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα βαρύνει πιο γρήγορα, ιδιαίτερα προς τα ανατολικά και νότια τμήματα. Περιμένουμε βροχές και έναν βαρδάρη που θα πνέει στα 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία αργά το μεσημέρι δεν θα ξεπερνάει τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Και αύριο Σάββατο, θα είναι μία ημέρα με άστατες καιρικές συνθήκες. Τα φαινόμενα θα αρχίσουν να βαθμιαία να περιορίζονται. Από το ύψος της Μαγνησίας και πιο νότια και τα ανατολικά ηπειρωτικά θα δέχονται βροχές και καταιγίδες προς το νότιο – νοτιοανατολικό Αιγαίο. Από το μεσημέρι όμως και από βορρά προς νότο ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται.

Από την Κυριακή, οι καιρικές συνθήκες θα παρουσιάσουν βελτίωση, θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα με μία τάση να ανέβει και λίγο ο υδράργυρος, παρ΄όλα αυτά νωρίς το πρωί και αργά τη νύχτα θα κάνει κρύο.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη, η νέα εβδομάδα θα ξεκινήσει με ήπιες καιρικές συνθήκες, με θερμοκρασίες κοντά στους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου, για να μας προσεγγίσει ένα νέο κύμα κακοκαιρίας, αυτή τη φορά από τα δυτικά τμήματα της χώρας μας, κοντά στην Τετάρτη με Πέμπτη και να μας δώσει πιο φθινοπωρινές συνθήκες. Θα έχουμε δηλαδή πιο πολλές βροχές και πιο ανεβασμένες θερμοκρασίες, διότι μέχρι τώρα ο ψυχρός αέρας οδηγούσε σε πιο χαμηλές θερμοκρασιακές τιμές.

Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος του ΕΡΤNews, Γιώργος Εμμανουήλ, το σύστημα θα κινηθεί γρήγορα από τα βόρεια προς τα νότια, επηρεάζοντας κυρίως τις ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας.

Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και σταδιακά θα επεκταθούν στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα. Τοπικές βροχές αναμένονται επίσης στις Κυκλάδες, ενώ μεμονωμένες καταιγίδες ενδέχεται να εκδηλωθούν σε θαλάσσιες περιοχές.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις Σποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Θεσσαλία και περιοχές της Ανατολικής Στερεάς, όπου οι βροχοπτώσεις θα είναι κατά τόπους πιο ισχυρές, κυρίως από το βράδυ της Παρασκευής έως το πρωί του Σαββάτου. Ωστόσο, σύμφωνα με την πρόγνωση, δεν αναμένεται να δημιουργηθούν σημαντικά προβλήματα.

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν, φτάνοντας τα 7 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο και από το απόγευμα στο Ιόνιο.

Το Σάββατο, το σύστημα θα κινηθεί νοτιότερα, επηρεάζοντας κυρίως την ανατολική και νότια Ελλάδα. Από το μεσημέρι και μετά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα Δωδεκάνησα, ενώ έως το βράδυ αναμένεται να σταματήσουν.

Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω μικρή πτώση. Το βράδυ του Σαββάτου και νωρίς το πρωί της Κυριακής αναμένονται οι χαμηλότερες θερμοκρασίες, με τον υδράργυρο να πέφτει ακόμη και σε μονοψήφιες τιμές στην Αττική.

Την Κυριακή, ωστόσο, ο καιρός θα βελτιωθεί αισθητά, με ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και λίγες μόνο νεφώσεις. Το πρωί θα επικρατεί αρκετό κρύο, σηματοδοτώντας την πιο αισθητή αλλαγή του καιρού.

Από τη Δευτέρα έως και την Τετάρτη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με αρκετή ηλιοφάνεια, εξασθενημένους ανέμους και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας. Έτσι, μετά το σύντομο κύμα κακοκαιρίας, οι καιρικές συνθήκες θα παρουσιάσουν βελτίωση τουλάχιστον έως τα μέσα της επόμενης εβδομάδας.