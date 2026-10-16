Ιδιαιτέρως άστατος αναμένεται να είναι σήμερα, Παρασκευή 16/10 ο καιρός καθώς αναμένεται μία νέα σύντομη επιδείνωση με πιο έντονα φαινόμενα στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Ειδικότερα, παροδικές νεφώσεις προβλέπονται από το πρωί σε όλη τη χώρα. Τοπικές βροχές θα ξεκινήσουν από τα βόρεια, σταδιακά το μεσημέρι μικρής έντασης βροχές θα σημειωθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Προς το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, στην κεντρική και ανατολική Στερεά Ελλάδα, στην ανατολική Πελοπόννησο και στις Κυκλάδες, με ισχυρές καταιγίδες να εκδηλώνονται και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Πού θα χιονίσει

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε μεγάλα υψόμετρα στη Θεσσαλία και στην Ήπειρο.

Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση, θα κυμανθεί το μεσημέρι κοντά στους 16 – 19 βαθμούς στα βόρεια, 20 – 22 στις υπόλοιπες περιοχές και έως 23 στα δυτικά και νότια. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι στα πελάγη, θα πνέουν σε εντάσεις 4 – 5, τοπικά 6 μποφόρ.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική η μέρα θα ξεκινήσει με ήλιο, αλλά βαθμιαία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το απόγευμα αναμένονται βροχές και το βράδυ καταιγίδες, περισσότερες στα νότια και ανατολικά. Η θερμοκρασία από 13 – 21 βαθμούς, με βόρειους ανέμους 3 – 4 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι καλός κατά τη διάρκεια της ημέρας, με τοπικές βροχές το απόγευμα. Στα παραθαλάσσια της Χαλκιδικής βροχές αναμένονται από το πρωί. Η θερμοκρασία από 10 – 19 βαθμούς, βόρειοι οι άνεμοι 3 – 5 μποφόρ.