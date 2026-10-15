Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στην περιοχή Καρακόνερο της Ρόδου την Πέμπτη 15/10, όπου δεκάδες Ρομά συνεπλάκησαν χρησιμοποιώντας ρόπαλα, μεταλλικά αντικείμενα και πέτρες, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους και προβλήματα στην κυκλοφορία.

Σύμφωνα με τη «Δημοκρατική», το περιστατικό εκτυλίχθηκε έξω από καφετέρια, με την αιτία της αντιπαράθεσης να παραμένει άγνωστη. Η ένταση κλιμακώθηκε γρήγορα, με τους εμπλεκόμενους να μεταφέρουν τη συμπλοκή στο οδόστρωμα και να εκτοξεύουν αντικείμενα.

Εγκλωβίστηκαν οδηγοί με μικρά παιδιά

Η συμπλοκή είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί η διέλευση οχημάτων από τους γύρω δρόμους, ενώ αρκετοί οδηγοί ακινητοποιήθηκαν μέσα στα αυτοκίνητά τους, αδυνατώντας να απομακρυνθούν με ασφάλεια.

Μεταξύ αυτών βρίσκονταν και γυναίκες με μικρά παιδιά, οι οποίες, σύμφωνα με μαρτυρίες, παρέμειναν στα οχήματά τους όσο εξελισσόταν το επεισόδιο.

Στην περιοχή κινητοποιήθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για τον έλεγχο της κατάστασης. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες για τραυματισμούς ή για τον αριθμό των ατόμων που ενδεχομένως προσήχθησαν.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις κατοίκων, οι οποίοι εκφράζουν ανησυχία για την ασφάλεια στην περιοχή και ζητούν αποτελεσματικότερα μέτρα για την αποτροπή ανάλογων επεισοδίων.

Πηγή φωτογραφίας: Συμβαίνει Τώρα στη Ρόδο