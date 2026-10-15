Τέσσερις εργαζόμενοι τραυματίστηκαν από την έκρηξη που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους. Σοβαρή η κατάσταση δύο τραυματιών, ενώ οι Αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή του εργολάβου που είχε την ευθύνη των εργασιών.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό, οι Αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή ενός 62χρονου εργολάβου, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τις εργασίες συντήρησης στο σημείο.

Η εξέλιξη της υπόθεσης και το ενδεχόμενο μετατροπής της προσαγωγής σε σύλληψη αναμένεται να εξαρτηθούν από τα στοιχεία της έρευνας και το πόρισμα της Επιθεώρησης Εργασίας.

Στο χειρουργείο ένας από τους δύο σοβαρά τραυματίες

Οι δύο εργαζόμενοι που τραυματίστηκαν σοβαρότερα, ηλικίας 40 και 59 ετών, μεταφέρθηκαν αρχικά στο Νοσοκομείο Κορίνθου και στη συνέχεια στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, φέρουν εγκαύματα στο πρόσωπο και πολλαπλά κατάγματα.

Παρότι διατηρούν την επαφή τους με το περιβάλλον, τα κατάγματα του ενός από τους δύο κρίθηκαν ιδιαίτερα σοβαρά, με αποτέλεσμα να εισαχθεί άμεσα στο χειρουργείο για ορθοπεδική αποκατάσταση.

Μετά την ολοκλήρωση της επέμβασης, οι δύο τραυματίες αναμένεται να μεταφερθούν στην Ειδική Μονάδα Εγκαυμάτων για την περαιτέρω νοσηλεία τους.

Οι τραυματισμοί των άλλων δύο εργαζομένων

Από την έκρηξη τραυματίστηκαν ακόμη δύο εργαζόμενοι, οι οποίοι υπέστησαν ελαφρύτερα τραύματα.

Πρόκειται για έναν 28χρονο Έλληνα και έναν 48χρονο υπήκοο Σλοβενίας, οι οποίοι μετέβησαν με ίδια μέσα στο Νοσοκομείο Κορίνθου για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Ο 28χρονος τραυματίστηκε έπειτα από πτώση κατά την αναταραχή που προκλήθηκε από την έκρηξη, ενώ ο 48χρονος επηρεάστηκε από το ωστικό κύμα.

Οι έρευνες για τα αίτια του εργατικού ατυχήματος και τις συνθήκες ασφαλείας κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης βρίσκονται σε εξέλιξη.