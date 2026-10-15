Μεγάλη αναστάτωση επικρατεί αυτή την ώρα στην περιοχή των Σεπολίων, καθώς ένας νεαρός άνδρας έχει ανέβει στη σκεπή μιας οικίας και εκτοξεύει κεραμίδια και άλλα αντικείμενα προς τους αστυνομικούς αλλά και τους αμέριμνους περαστικούς.



Το επικίνδυνο περιστατικό βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στη συμβολή των οδών Ισμήνης και Προποντίδος, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους της γειτονιάς.



Ο νεαρός παραμένει πάνω στην κεραμοσκεπή, φωνάζοντας συνεχώς χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εξηγήσει τους λόγους της επικίνδυνης συμπεριφοράς του.



Στην περιοχή έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οχήματα της Πυροσβεστικής, καθώς και ειδικός διαπραγματευτής της ΕΛ.ΑΣ., ο οποίος καταβάλλει αγωνιώδεις προσπάθειες για να τον πείσει να κατεβεί με ασφάλεια.



Για λόγους προστασίας των πολιτών, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στον πλήρη αποκλεισμό των δύο στενών, διακόπτοντας την κυκλοφορία, ενώ οι επιχειρήσεις των αρχών συνεχίζονται με αμείωτη ένταση στο σημείο.