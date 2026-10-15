Με την ασφαλή αποχώρηση περίπου 100 οχημάτων, μαζί με τους επισκέπτες και τους πολίτες που βρίσκονταν στην παραλία Άντονι Κουίν, ολοκληρώθηκε το βράδυ της Πέμπτης η πρώτη φάση της επιχείρησης διάνοιξης του δρόμου από το Λαδικό, στη Ρόδο.

Η πρόσβαση είχε αποκλειστεί νωρίτερα, όταν τεράστιος βράχος αποκολλήθηκε από την πλαγιά και έπεσε στο οδόστρωμα. Τα συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ρόδου, με τη συνδρομή ειδικών μηχανημάτων, κατάφεραν να ανοίξουν προσωρινά τμήμα του δρόμου, επιτρέποντας την αποχώρηση των εγκλωβισμένων.

Εξετάζεται ο επιτόπου τεμαχισμός του βράχου

Σύμφωνα με τη rodiaki.gr οι εργασίες θα συνεχιστούν από νωρίς το πρωί της Παρασκευής 16 Οκτωβρίου, με στόχο την τελική απομάκρυνση του βράχου. Λόγω του μεγάλου όγκου του, εξετάζεται το ενδεχόμενο να τεμαχιστεί επιτόπου, ώστε να μεταφερθεί με ασφάλεια.

Θα ακολουθήσει αυτοψία από μηχανικούς και στελέχη των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών, προκειμένου να ελεγχθούν τυχόν ζημιές στο οδόστρωμα ή σε άλλα σημεία του δρόμου και να αξιολογηθεί εάν απαιτούνται πρόσθετες παρεμβάσεις.

Η προσωρινή διάνοιξη επέτρεψε την αποχώρηση των οχημάτων, ωστόσο η πλήρης αποκατάσταση της κυκλοφορίας θα εξαρτηθεί από την ολοκλήρωση των εργασιών και τα αποτελέσματα των τεχνικών ελέγχων.