Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς που ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης σε κατάστημα χρωμάτων και ειδών κιγκαλερίας, στην περιοχή της Παλλάδας στην Τήνο, την ώρα που πυροσβέστες επιχειρούσαν για την κατάσβεση.

Βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από το καταγράφει τη στιγμή της έκρηξης, από τη δύναμη της οποίας εκτοξεύτηκε το κράνος ενός πυροσβέστη. Κοντά στο κατάστημα βρίσκονταν επίσης ένας αστυνομικός και ένας περαστικός.

Δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν, υπέστησαν εγκαύματα και μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Τήνου. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία τους.

Οι εικόνες αποτυπώνουν πόσο επικίνδυνες έγιναν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα οι συνθήκες για τις δυνάμεις που επιχειρούσαν και για όσους βρίσκονταν κοντά στη φωτιά.