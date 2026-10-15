Για πρώτη φορά το Ρέθυμνο θα υποδεχθεί την εικόνα της Παναγίας Σουμελά, ένα κειμήλιο πίστης και ιστορικής μνήμης του ποντιακού ελληνισμού. Η εικόνα θα παραμείνει από το Σάββατο 24 έως την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, ενώ θα μεταφερθεί και στο Πέραμα Μυλοποτάμου και στα Ανώγεια, ώστε να προσκυνήσουν οι πιστοί των περιοχών αυτών.

Σύμφωνα με την Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, στις 17:30, στην πλατεία των Τεσσάρων Μαρτύρων.

Θα ακολουθήσουν δοξολογία και αρχιερατικός εσπερινός, χοροστατούντος του μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας Παντελεήμονος, ο οποίος θα προεξάρχει σε σειρά ακολουθιών.

Στο Πέραμα και στα Ανώγεια στις 26 Οκτωβρίου

Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, η εικόνα θα μεταφερθεί στο Πέραμα, όπου θα τελεστούν όρθρος και αρχιερατικό συλλείτουργο.

Το απόγευμα θα βρίσκεται στα Ανώγεια για τον αρχιερατικό εσπερινό στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, ενώ το ίδιο βράδυ προβλέπεται η επιστροφή της στο Ρέθυμνο.

Η παραμονή της συνδέεται με τον εορτασμό των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων. Στις 28 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν μεθέορτος πολυαρχιερατικός εσπερινός και λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας Σουμελά και των Τιμίων Καρών των Αγίων.

Το εξαήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει καθημερινές ακολουθίες, παρακλήσεις και αγρυπνίες. Θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου με θεία λειτουργία και παράκληση, πριν από την αναχώρηση της εικόνας.

Η Μητρόπολη προσκαλεί τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Κρήτης να συμμετάσχουν, υπογραμμίζοντας τον ιδιαίτερο συμβολισμό της εικόνας για τον ποντιακό ελληνισμό.