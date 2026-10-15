Αναστάτωση προκλήθηκε στην Πάτρα, όταν ένας 23χρονος άνδρας έπεσε από μπαλκόνι διαμερίσματος που βρίσκεται στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης κοντά στα Ζαρουχλέικα, έγραψε η ιστοσελίδα tempo24.news.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον νεαρό και τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Ο Άγιος Ανδρέας», όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, εξετάζοντας ως πιθανότερο ενδεχόμενο αυτό της απόπειρας αυτοκτονίας.

Το περιστατικό έρχεται λίγες ώρες μετά την αυτοκτονία 20χρονου φοιτητή στην Πάτρα.