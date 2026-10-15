Η κατάρρευση τμήματος της οροφής στους παλιούς Ιταλικούς Στρατώνες, όπου στεγαζόταν το Πολεμικό Μουσείο Χανίων, προκάλεσε άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και της 3ης ΕΜΑΚ το μεσημέρι της Πέμπτης.

Οι διασώστες έσπευσαν στο κτίριο της οδού Τζανακάκη, προκειμένου να ελέγξουν εάν υπήρχαν άνθρωποι κάτω από τα συντρίμμια. Στην έρευνα συμμετείχε και ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος της ΕΜΑΚ, χωρίς να εντοπίσει ίχνη ανθρώπων. Η περιοχή αποκλείστηκε για λόγους ασφαλείας.

Η ανησυχία για πιθανούς εγκλωβισμένους συνδέεται με μαρτυρίες περιοίκων ότι το κτίριο χρησιμοποιείται κατά καιρούς ως προσωρινό καταφύγιο από αστέγους και μετανάστες.

Οι βροχές επιβάρυναν το πυρόπληκτο κτίριο

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, Γιώργος Τσαπάκος, η κατάρρευση οφείλεται στις ισχυρές βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών και ωρών, σε συνδυασμό με την ήδη επιβαρυμένη κατάσταση των κτισμάτων, που είχαν καταστραφεί από φωτιά πριν από οκτώ χρόνια.

Για τη στατικότητα του κτιρίου είχαν εκφραστεί ανησυχίες από τους αρμοδίους. Το συγκρότημα παραδόθηκε πριν από δύο χρόνια στον Δήμο Χανίων, ο οποίος έχει προγραμματίσει τη δημιουργία του νέου δημαρχιακού μεγάρου στον χώρο.

Μηχανικός του Δήμου βρίσκεται σε συνεννόηση με αξιωματικούς της Πυροσβεστικής, προκειμένου να εξεταστεί τεχνική παρέμβαση για την αφαίρεση επικίνδυνων τμημάτων της στέγης.