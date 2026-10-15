Ένας τεράστιος βράχος αποκολλήθηκε από πλαγιά στην περιοχή του Λαδικού στη Ρόδο και κατέληξε στον δρόμο που οδηγεί στην παραλία Άντονι Κουίν, προκαλώντας ζημιές. Τη στιγμή της πτώσης δεν περνούσαν οχήματα ή πεζοί από το σημείο και δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Στο σημείο βρίσκονται στελέχη της Πολιτικής Προστασίας, ενώ έχουν κινητοποιηθεί ειδικά μηχανήματα. Για το περιστατικό έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Πρώτη προτεραιότητα είναι η ασφάλιση της περιοχής και ο έλεγχος της πλαγιάς για άλλα επικίνδυνα σημεία, από τα οποία ενδέχεται να αποκολληθούν βράχοι.

Θα ακολουθήσουν η απομάκρυνση του βράχου από το οδόστρωμα και οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών, ώστε να αποκατασταθεί με ασφάλεια η πρόσβαση προς μία από τις πιο γνωστές παραλίες του νησιού.