Έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου της Motor Oil στην Κόρινθο, προκαλώντας τον τραυματισμό δύο ατόμων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο τραυματίες χαρακτηρίζονται πολυτραυματίες και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Κορίνθου για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Η έκρηξη φέρεται να σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.