Το όνειρο ζωής του να συνδέσει την Ιατρική με το σύμπαν κάνει πράξη ο Αδριανός Γολέμης, ο οποίος προετοιμάζεται να γράψει ιστορία ως ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης. Σε συνέντευξη Τύπου με τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, παρουσιάστηκαν οι λεπτομέρειες για την πρώτη ελληνική επανδρωμένη διαστημική πτήση, η οποία έχει προγραμματιστεί για τον Ιούλιο του 2027, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τη χώρα.

«Επειδή εγώ έχω από μικρός το μικρόβιο, έκανα τις σπουδές μου στην Ιατρική και πάντα πάλευα να βρω πώς θα βρω μια διέξοδο, και εδώ μέσα στην Ελλάδα, να το παντρέψω με το διάστημα. Τώρα για πρώτη φορά θα πάμε σε αποστολή αστροναύτη. Για μένα είναι απλά η επόμενη λογική και σωστή εξέλιξη».

Με αυτά τα λόγια περιέγραψε τη διαδρομή και το προσωπικό του στοίχημα ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης, Αδριανός Γολέμης, κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε την Πέμπτη με τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρη Παπαστεργίου, παρουσιάζοντας την προετοιμασία της Ελλάδας για την πρώτη της συμμετοχή σε επανδρωμένη διαστημική πτήση, προγραμματισμένη για τον Ιούλιο του 2027.

«Εννοείται ότι φοβάμαι – Όλοι φοβούνται όταν κάνουν κάτι πρωτόγνωρο»

Απαντώντας με ειλικρίνεια σε ερώτηση για το εάν αισθάνεται φόβο μπροστά σε ένα τέτοιο εγχείρημα, ο Αδριανός Γολέμης μοιράστηκε μια πρόσφατη συνομιλία του με μαθητές:

«Μίλησα σε ένα σχολείο πριν από λίγες μέρες και μου έκανε την ίδια ερώτηση μια μαθήτρια: “Δε φοβάστε να πάτε εκεί;”. Και λέω χαριτολογώντας, εννοείται ότι φοβάμαι. Δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά νομίζω ότι όλοι μας, όταν πας να κάνεις κάτι πρωτόγνωρο, έχεις ένα ερωτηματικό. Μπήκα πρώτη φορά σε ένα αεροπλάνο, δεν ξέρω πώς θα πάει. Οδήγησα πρώτη φορά ένα αυτοκίνητο, δεν ξέρω πώς θα πάει. Είναι παρόμοιο, αλλά βοηθάει πάρα πολύ ότι αυτό έχει ξαναγίνει από ανθρώπους, ότι οι μηχανικοί, οι γιατροί, όλοι έχουν βάλει τον καλύτερό τους εαυτό και έχουν δημιουργήσει ένα δίχτυ προστασίας. Άρα μέσα σε αυτό, αν εμπιστευτούμε και τον εαυτό μας και τη χώρα μας, νομίζω ότι θα πάει καλά. Αυτό μειώνει λίγο το στρες».

Αναφερόμενος στην πορεία της εκπαίδευσης, εξήγησε ότι «η δική μας εκπαίδευση γίνεται με την ESA, με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, και ξεκίνησε με το κομμάτι στην Αμερική. Για ποιο λόγο; Επειδή η κάψουλα με την οποία θα πετάξουμε είναι της SpaceX και θα βρεθούμε από εκεί, από τη Φλόριντα που θα γίνει η εκτόξευση, καλώς εχόντων των πραγμάτων το καλοκαίρι. Θα βρεθούμε στον σταθμό για δύο βδομάδες, σε ένα σπριντ να κάνουμε δέκα -ίσως λίγο παραπάνω αν τα καταφέρουμε- πειράματα και να επιστρέψουμε τη γνώση στην Ελλάδα».

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Δημήτρης Παπαστεργίου: «Η λέξη που ψάχνω είναι “ελπίδα”»

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου υπογράμμισε ότι «αν ήθελα, ψάχνοντας όση ώρα μιλάει ο Ανδριανός να βρω μια λέξη, θα έλεγα τη λέξη “ελπίδα”. Για εμάς αυτό είναι. Είναι κάτι πλέον πολύ πιο οραματικό, αλλά είναι και κάτι πολύ πραγματικό. Με αφορμή το πρώτο διαστημικό πρόγραμμα βρέθηκαν στην Ελλάδα οι τρεις τουλάχιστον εταιρείες που πήραν κομμάτι της κατασκευής δορυφόρων. Ήδη οι δύο από αυτές, η Open Cosmos και η ICEYE, ανακοίνωσαν εργοστάσια στην Ελλάδα γιατί βρήκαν ένα πολύ φιλικό κλίμα επιχειρηματικής αποδοχής.



Η μεν Open Cosmos ανακοίνωσε νέο εργοστάσιο με δυναμικότητα 400 δορυφόρους τον χρόνο, η δε ICEYE με 150 δορυφόρους τον χρόνο.Άρα θέσεις εργασίας. Επιστήμονες που βρίσκουν δουλειά, γυρνάνε πίσω, αλλά και άνθρωποι που θα έρθουν στην Ελλάδα για όλο το πακέτο που προσφέρουν αυτές οι εταιρείες. Ανυπομονώ να δω τον Ανδριανό με την ελληνική σημαία στο μπράτσο στον Διαστημικό Σταθμό, αλλά χαίρομαι πολύ περισσότερο γιατί αυτό δεν είναι μία μεμονωμένη ενέργεια».

Το χρονικό της αποστολής Vast-PAM-1

Η αποστολή Vast-PAM-1, η οποία υλοποιείται σε συνεργασία με τη NASA και την ESA, θα μεταφέρει τον Αδριανό Γολέμη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) μαζί με τους συναδέλφους του Thomas Pesquet (Γαλλία) και Aleš Svoboda (Τσεχία).



Κατά την παραμονή του σε συνθήκες μικροβαρύτητας, το πλήρωμα θα εκτελέσει σειρά κρίσιμων πειραμάτων στους τομείς της ιατρικής, της φαρμακολογίας και των νέων τεχνολογιών, ενώ θα διεξαχθούν και εκπαιδευτικές δράσεις συνδεδεμένες με σχολεία και πανεπιστήμια.



Όπως γνωστοποιήθηκε, ένα σημαντικό σκέλος της προετοιμασίας διεξάγεται ήδη επί ελληνικού εδάφους —από την εκπαίδευση στις ραδιοερασιτεχνικές επικοινωνίες μέχρι τον συντονισμό των εθνικών ερευνητικών πρωτοκόλλων από το Υπουργείο και το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος—, ενώ το κοινό θα κληθεί σύντομα να προτείνει το επίσημο όνομα της ελληνικής αποστολής.

Η όλη προσπάθεια εντάσσεται στην Εθνική Στρατηγική Διαστήματος με ορίζοντα το 2035 και στο πρόγραμμα «HELLAS-SPACE 2.0» (ύψους 350 εκατ. ευρώ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης), την ώρα που 18 ελληνικοί μικροδορυφόροι βρίσκονται ήδη σε τροχιά για εφαρμογές πολιτικής προστασίας, πρόληψης πυρκαγιών και θαλάσσιας επιτήρησης.