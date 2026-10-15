Την άμεση ανάκληση παρτίδας πόσιμου τζελ κρητικής αλόης βιολογικής καλλιέργειας απαίτησε ο ΕΦΕΤ, μετά από εργαστηριακό έλεγχο που οδήγησε στον χαρακτηρισμό του προϊόντος ως μη ασφαλούς και επιβλαβούς για την υγεία.

Ο φορέας καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν να μην το καταναλώσουν.

Ποιο προϊόν αφορά η ανάκληση

Τα στοιχεία του προϊόντος είναι:

Ονομασία: «ΠΟΣΙΜΟ ΤΖΕΛ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΑΛΟΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ».

«ΠΟΣΙΜΟ ΤΖΕΛ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΑΛΟΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ». Συσκευασία: 750 ml.

750 ml. Ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας: 15/09/2027.

15/09/2027. Παραγωγός: EVIO ΙΚΕ, Στρ. Μακρυγιάννη 44, Άγιος Δημήτριος Αττικής.

Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής του ΕΦΕΤ, στο πλαίσιο του προγράμματος επίσημων ελέγχων για τον προσδιορισμό παραγώγων υδροξυανθρακενίων σε τρόφιμα που περιέχουν εκχύλισμα αλόης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο εργαστηριακός έλεγχος έδειξε ότι το άθροισμα της αλοΐνης Α και της αλοΐνης Β ανέρχεται σε 3,2 mg/kg. Το προϊόν κρίθηκε ότι δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/468 σχετικά με τη χρήση παραγώγων υδροξυανθρακενίων σε τρόφιμα.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας, ενώ οι σχετικοί έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη.