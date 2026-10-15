Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, βροχές, τοπικές καταιγίδες και χιονοπτώσεις στα ορεινά φέρνει το νέο κύμα κακοκαιρίας που αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από το απόγευμα της Παρασκευής 16 Οκτωβρίου.

Μια ψυχρή αέρια μάζα θα αλλάξει εκ νέου το σκηνικό του καιρού, με αρκετές περιοχές να βρίσκονται αντιμέτωπες με νέα φαινόμενα, λίγα μόλις 24ωρα μετά τις καταστροφές που προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού, οι βροχές θα κάνουν αρχικά την εμφάνισή τους στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Χαλκιδική, τις Σποράδες και την Εύβοια, ενώ στη συνέχεια θα επεκταθούν σε περιοχές της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας, στα νησιά του βόρειου Αιγαίου, στη Θεσσαλία, στην Πελοπόννησο, στην κεντρική και δυτική Στερεά Ελλάδα, καθώς και στην Αττική.

Τοπικές βροχές και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται και στην Κρήτη, ενώ από τις βραδινές ώρες της Παρασκευής θα εκδηλωθούν παροδικές χιονοπτώσεις στα ορεινά ηπειρωτικά.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει περαιτέρω πτώση το Σάββατο, με τις μέγιστες τιμές στις περισσότερες περιοχές να περιορίζονται στους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στα ορεινά και ημιορεινά θα είναι ακόμη χαμηλότερες, ενώ σε ορεινές περιοχές ο υδράργυρος αναμένεται να πέσει κάτω από τους μηδέν βαθμούς.

Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν από την κακοκαιρία την Παρασκευή

Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου αναμένεται νέα πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού, με τα φαινόμενα να είναι περισσότερα στα ανατολικά, στα νότια και στο Αιγαίο.

Αρχικά, οι νεφώσεις θα αυξηθούν στα βόρεια, στα ανατολικά και στις νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου. Βροχές αναμένονται στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Χαλκιδική, τις Σποράδες και την Εύβοια, ενώ μετά το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επεκταθούν σε περισσότερες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.

Καταιγίδες αναμένονται κυρίως στη Χαλκιδική, στις Σποράδες και στην Εύβοια. Προς το βράδυ τα φαινόμενα θα επηρεάσουν τις Κυκλάδες, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας προς το Σάββατο θα επεκταθούν στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη.

Παράλληλα, παροδικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε ορεινά τμήματα της ηπειρωτικής Ελλάδας, καθώς η ψυχρή εισβολή θα ρίξει αισθητά τη θερμοκρασία.

Πόσο θα πέσει η θερμοκρασία – Τι καιρό θα κάνει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Η πτώση της θερμοκρασίας θα γίνει περισσότερο αισθητή το Σάββατο, όταν οι μέγιστες τιμές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα κυμανθούν μεταξύ 15 και 17 βαθμών Κελσίου, ενώ σε αρκετές ορεινές και ημιορεινές περιοχές θα είναι έως και 5 βαθμούς χαμηλότερες.

Σύμφωνα με την αναλυτική πρόγνωση για την Παρασκευή, οι θερμοκρασίες ανά περιοχή θα διαμορφωθούν ως εξής:

Δυτική Μακεδονία: Από 3 έως 14-15 βαθμούς Κελσίου.

Από 3 έως 14-15 βαθμούς Κελσίου. Υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη: Από 6 έως 17-19 βαθμούς.

Από 6 έως 17-19 βαθμούς. Δυτική Ελλάδα: Από 8 έως 19-21 βαθμούς.

Από 8 έως 19-21 βαθμούς. Θεσσαλία: Από 7 έως 17-19 βαθμούς.

Από 7 έως 17-19 βαθμούς. Υπόλοιπα ηπειρωτικά: Από 7 έως 19-21 βαθμούς.

Από 7 έως 19-21 βαθμούς. Επτάνησα: Από 10 έως 20-22 βαθμούς.

Από 10 έως 20-22 βαθμούς. Νησιά βόρειου και βορειοανατολικού Αιγαίου: Από 10 έως 17-19 βαθμούς.

Από 10 έως 17-19 βαθμούς. Υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου και Κρήτη: Από 11 έως 19-21 βαθμούς.

Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες σταδιακά θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 17-18 βαθμούς Κελσίου, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας προς το Σάββατο υπάρχει πιθανότητα χιονόπτωσης στα υψηλότερα τμήματα της Πάρνηθας.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, με πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Θυελλώδεις άνεμοι με ριπές άνω των 100 χλμ./ώρα

Την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι εξακολουθούν να επηρεάζουν αρκετές περιοχές της χώρας, κυρίως τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τη Θράκη.

Σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και του meteo.gr, οι ισχυρότερες ριπές ανέμου έως τις 14:30 ξεπέρασαν τα 100 χλμ./ώρα.

Ειδικότερα, στο Πόρτο της Τήνου καταγράφηκαν ριπές ανέμου 117 χλμ./ώρα, ενώ στο Μαριού Ρεθύμνου οι ριπές έφτασαν τα 115 χλμ./ώρα.

Την Παρασκευή, οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις, με εντάσεις 4 έως 5 μποφόρ και τοπικά 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα επικρατήσουν βόρειοι και βορειοδυτικοί άνεμοι 4 έως 5 μποφόρ, με τοπικά ισχυρότερες εντάσεις στα βόρεια.

Βελτιώνεται ο καιρός από την Κυριακή

Η κακοκαιρία αναμένεται να αρχίσει να υποχωρεί από το βράδυ του Σαββάτου, ενώ από τις πρώτες ώρες της Κυριακής προβλέπεται βελτίωση στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Η ηλιοφάνεια θα επιστρέψει σταδιακά, οι άνεμοι στα πελάγη θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει, με τον υδράργυρο να φτάνει έως τους 21 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, η βελτίωση του καιρού αναμένεται να διατηρηθεί και κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας, με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας στην Αττική, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.