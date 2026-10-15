Η αντικατάσταση δικαιολογητικών με μια υπεύθυνη δήλωση απλοποιεί τις συναλλαγές με το Δημόσιο, αλλά συνοδεύεται από έλεγχο για την ακρίβεια των στοιχείων. Σε λειτουργία τίθεται το Μητρώο Ανακληθεισών Διοικητικών Πράξεων, στο οποίο καταγράφονται πράξεις που ανακλήθηκαν επειδή βασίστηκαν σε ανακριβείς υπεύθυνες δηλώσεις.

Η καταχώριση έχει συνέπειες και για επόμενες συναλλαγές: σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση των συναρμόδιων υπουργείων, νέο αίτημα του ίδιου προσώπου που συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση αντί δικαιολογητικών δεν ικανοποιείται, εφόσον εντοπιστεί στο Μητρώο προηγούμενη ανάκληση για αυτόν τον λόγο.

Τι καταγράφεται και πότε γίνεται ο έλεγχος

Όταν διαπιστώνεται ότι υπεύθυνη δήλωση, η οποία έχει αντικαταστήσει δικαιολογητικά, περιλαμβάνει ανακριβή στοιχεία, ο αρμόδιος φορέας ανακαλεί τη διοικητική πράξη που εκδόθηκε βάσει αυτής.

Στη συνέχεια, εξουσιοδοτημένος υπάλληλος καταχωρίζει στο Μητρώο τα στοιχεία:

Της διοικητικής πράξης που ανακλήθηκε.

Της απόφασης ανάκλησής της.

Της πράξης επιβολής διοικητικού προστίμου και καταλογισμού δαπάνης.

Πριν εκδώσει νέα διοικητική πράξη για αίτημα του ίδιου προσώπου που στηρίζεται σε υπεύθυνη δήλωση αντί δικαιολογητικών, ο φορέας υποχρεούται να ελέγχει το Μητρώο για σχετική καταχώριση.

Πρόσβαση με Taxisnet και ενημέρωση με email

Πολίτες μπορούν να εισέρχονται στην υπηρεσία μέσω του gov.gr, ακολουθώντας τη διαδρομή «Πολίτης και καθημερινότητα» → «Πολίτες και Δημόσιο», με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet. Τα νομικά πρόσωπα συνδέονται με τους δικούς τους κωδικούς.

Οι χρήστες βλέπουν αποκλειστικά τις εγγραφές που τους αφορούν, χωρίς δυνατότητα καταχώρισης, τροποποίησης ή διαγραφής στοιχείων.

Με την οριστικοποίηση μιας καταχώρισης αποστέλλεται αυτοματοποιημένη ειδοποίηση μέσω email. Για τα φυσικά πρόσωπα χρησιμοποιείται η διεύθυνση που έχει δηλωθεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), εφόσον έχει δοθεί η σχετική συναίνεση. Για τα νομικά πρόσωπα, η ενημέρωση αποστέλλεται στο email που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ ή στο ΓΕΜΗ.

Αντίστοιχη ειδοποίηση προβλέπεται και όταν μια εγγραφή επικαιροποιείται, διορθώνεται ή διαγράφεται.

Μέρος του πλαισίου για λιγότερα δικαιολογητικά

Το Μητρώο εντάσσεται στις παρεμβάσεις του νόμου 5293/2026, με τίτλο «Παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη», που προωθήθηκε με πρωτοβουλία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη.

Θεσμοθετήθηκε με Κοινή Υπουργική Απόφαση του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρη Παπαστεργίου, του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνου Πετραλιά και της υφυπουργού Εσωτερικών Βιβής Χαραλαμπογιάννη.

Τον σχεδιασμό και τη λειτουργία του ανέλαβε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με επικεφαλής τον Δημοσθένη Αναγνωστόπουλο. Τα αναγκαία στοιχεία αντλούνται από μητρώα και πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας.