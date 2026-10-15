Ποινή απαγόρευσης μεταγραφών επέβαλε η FIFA στον Άρη, εξαιτίας οικονομικής εκκρεμότητας προς τον πρώην προπονητή της ομάδας, Χερμάν Μπούργος.

Ο Αργεντινός τεχνικός βρέθηκε στον πάγκο των «κιτρίνων» από τον Φεβρουάριο έως τα τέλη Αυγούστου του 2022, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται έκτοτε σε δικαστική διαμάχη σχετικά με την αποζημίωσή του.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο Άρης έχει ήδη καταβάλει στον Μπούργος 1,2 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, παραμένει ανοιχτή μια τελευταία οφειλή ύψους 75.000 ευρώ, την οποία η πλευρά του Αργεντινού ζητά να εξοφληθεί, καθώς η πληρωμή της δεν πραγματοποιήθηκε μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία.

Η υπόθεση είχε οδηγηθεί στη FIFA έπειτα από προσφυγή του πρώην προπονητή, με την αρμόδια αρχή να του επιδικάζει 670.000 ευρώ. Έκτοτε, η αποπληρωμή προχωρά τμηματικά, με το μεγαλύτερο μέρος του ποσού να έχει ήδη καλυφθεί.

Πλέον, οι Θεσσαλονικείς καλούνται να διευθετήσουν την εναπομείνασα υποχρέωση έως τον Ιανουάριο, ώστε να αρθεί η απαγόρευση και να αποκτήσουν ξανά δικαίωμα πραγματοποίησης μεταγραφών.