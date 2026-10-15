Μηχανική βλάβη παρουσίασε το επιβατηγό-υδροπτέρυγο «ΑΘΗΝΑ» Ν.Π. 9824, κατά την εκτέλεση προγραμματισμένου δρομολογίου από τον Πειραιά προς την Αίγινα και το Αγκίστρι, με αποτέλεσμα να επιστρέψει στο λιμάνι του Πειραιά.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, στο πλοίο επέβαιναν 27 επιβάτες και έξι μέλη πληρώματος, ενώ η επιστροφή του πραγματοποιήθηκε με ίδια μέσα και με ασφάλεια.

Από τη Λιμενική Αρχή επιβλήθηκε απαγόρευση απόπλου στο υδροπτέρυγο λόγω της μηχανικής βλάβης.

Οι 27 επιβάτες προωθήθηκαν στους προορισμούς τους με μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας.