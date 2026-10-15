Μια δυσάρεστη περιπέτεια, ευτυχώς χωρίς τραυματισμούς, έζησαν σήμερα το πρωί μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αγίας Μαρίνας στο Ηράκλειο.

Το λεωφορείο που τους μετέφερε στο σχολείο βρέθηκε σε εξαιρετικά επικίνδυνη θέση, μετά από υποχώρηση τμήματος του δρόμου στην οδό Αγίας Παρασκευής, κοντά στην περιοχή Κολυβά του Δήμου Μαλεβιζίου.

Όλα έγιναν, περίπου στις 07:45, κατά τη διάρκεια του πρωινού δρομολογίου κι ενώ στο λεωφορείο επέβαιναν πέντε με έξι μικρά παιδιά.

Σύμφωνα με τον οδηγό του λεωφορείου, όπως αναφέρει το fonimaleviziou.gr, ενώ κινούνταν στον στενό δρόμο, το οδόστρωμα στη δεξιά πλευρά, υποχώρησε λόγω της βροχόπτωσης. Το λεωφορείο έγειρε επικίνδυνα προς το πρανές, με τον ίδιο να λέει ότι το όχημα γλίτωσε την ανατροπή για «κλάσματα δευτερολέπτου».

Το λεωφορείο δέθηκε με ειδικούς ιμάντες σε κοντινή ελιά, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω ολίσθησης, ενώ στο σημείο κλήθηκαν και γερανοφόρα οχήματα, προκειμένου να απομακρύνουν με ασφάλεια το σχολικό. Επίσης, η κυκλοφορία στον συγκεκριμένο δρόμο διακόπηκε μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση.

Ο οδηγός υποστήριξε ότι είχε επισημάνει επανειλημμένα στις δημοτικές υπηρεσίες τα προβλήματα της συγκεκριμένης διαδρομής και τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, είχε θέσει το θέμα δύο φορές προσωπικά στον δήμαρχο Μαλεβιζίου και αρκετές ακόμη φορές στους αρμόδιους αντιδημάρχους, χωρίς, όπως υποστηρίζει, να υπάρξει ουσιαστική αντιμετώπιση.

Παράλληλα, εξέφρασε παράπονα και για τη σημερινή διαχείριση του περιστατικού, σημειώνοντας ότι επικοινώνησε με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Φάνη Κοκκινάκη, χωρίς να διαπιστώσει, κατά τον ίδιο, την άμεση κινητοποίηση που απαιτούσε η σοβαρότητα της κατάστασης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη στενότητα του δρόμου, αλλά και στη βλάστηση που, όπως υποστηρίζει, περιορίζει ακόμη περισσότερο τον διαθέσιμο χώρο για τα διερχόμενα οχήματα.

Μάλιστα, ανέφερε ότι στο παρελθόν είχε προκληθεί ζημιά σε καθρέπτη του λεωφορείου από κλαδιά που προεξείχαν προς το οδόστρωμα.

Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος, Φάνης Κοκκινάκης, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο, ανέφερε ότι ο δήμος θα προχωρήσει άμεσα σε παρέμβαση, εφόσον διαπιστωθεί ότι η βλάστηση δυσχεραίνει τη διέλευση των οχημάτων.

Σημείωσε, πάντως, ότι σχετικές εργασίες είχαν πραγματοποιηθεί και περίπου δέκα ημέρες νωρίτερα, κάνοντας λόγο και για φωτογραφικό υλικό που, όπως είπε, το αποδεικνύει.

Ο ίδιος απέδωσε σημαντικό μέρος της ευθύνης στον οδηγό, υποστηρίζοντας ότι θα έπρεπε να είχαν ενημερωθεί εγκαίρως οι αρμόδιες αρχές και οι εμπλεκόμενοι φορείς για την κατάσταση του δρόμου.