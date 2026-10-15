Σε 24ωρη λειτουργία θα βρίσκεται το Μετρό Θεσσαλονίκης το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026, στο πλαίσιο της 20ής «Ευρωπαϊκής Νύχτας Χωρίς Ατυχήματα», με στόχο την ασφαλή επιστροφή των πολιτών μετά τη νυχτερινή διασκέδαση. Παράλληλα, επιλεγμένες λεωφορειακές γραμμές θα λειτουργήσουν όλο το 24ωρο, προσφέροντας εναλλακτικές μετακίνησης και ενισχύοντας το μήνυμα «Αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί».

Όπως επισημαίνεται σε σχετική σημερινή ανακοίνωση, η πανελλαδική δράση διοργανώνεται για 20ή συνεχή χρονιά από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» και θα πραγματοποιηθεί σε δεκάδες πόλεις της χώρας, με τη συμμετοχή εθελοντών και τη στήριξη αρμόδιων φορέων.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η επιλογή του «Οδηγού της Παρέας»: ενός ατόμου που δεσμεύεται πριν από τη διασκέδαση να μην καταναλώσει αλκοόλ, ώστε να επιστρέψουν όλοι με ασφάλεια. Οι εθελοντές θα βρίσκονται σε επιλεγμένα σημεία νυχτερινής διασκέδασης, όπου οι οδηγοί που αναλαμβάνουν τη συγκεκριμένη δέσμευση θα φορούν το χαρακτηριστικό βραχιολάκι της δράσης και θα μπορούν, κατά την αποχώρησή τους, να συμμετάσχουν σε φιλικό αλκοτέστ.

Η κατανάλωση αλκοόλ πριν από την οδήγηση αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για θανατηφόρα τροχαία και σοβαρούς τραυματισμούς. Σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC), περίπου ένα στα τέσσερα θανατηφόρα τροχαία στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετίζεται με το αλκοόλ, ενώ εκτιμάται ότι περίπου 6.500 θάνατοι θα μπορούσαν να αποφεύγονται ετησίως, εάν όλοι οι οδηγοί τηρούσαν τη σχετική νομοθεσία.

Παράλληλα, ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας προβλέπει αυστηρότερες κυρώσεις για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, μεταξύ των οποίων υψηλά πρόστιμα, αφαίρεση άδειας οδήγησης και προσωρινή ακινητοποίηση οχήματος.

Στην Αττική, η δράση υποστηρίζεται από τη συνεργασία του Ι.Ο.ΑΣ. με τον ΟΑΣΑ, μέσω της προβολής μηνυμάτων οδικής ασφάλειας στα μέσα τηλεματικής λεωφορείων και στάσεων, σε συνδυασμό με τη 24ωρη λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς κάθε Σάββατο.

Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, με τη συμμετοχή και τη στήριξη περιφερειών, της Ελληνικής Αστυνομίας, της Τροχαίας, οργανισμών και άλλων συνεργαζόμενων φορέων.

Το μήνυμα της δράσης είναι σαφές: όποιος πρόκειται να οδηγήσει δεν καταναλώνει αλκοόλ, ενώ η ασφαλής επιστροφή πρέπει να προγραμματίζεται πριν από την έξοδο. Η χρήση των δημόσιων συγκοινωνιών και η υπεύθυνη επιλογή του οδηγού της παρέας μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην πρόληψη των τροχαίων δυστυχημάτων.