Ελάχιστη επιδότηση 50 λεπτών ανά λίτρο ζητούν για το πετρέλαιο κίνησης οι αλιείς υπογραμμίζοντας ότι το αυξημένο κόστος λειτουργίας επιβαρύνει σημαντικά τη βιωσιμότητα των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων. Από την πλευρά της, η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει επιδότηση 40 λεπτών ανά λίτρο για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο.

Δυσαρέσκεια προκαλεί το γεγονός ότι στα μέτρα δεν περιλαμβάνεται ο Μάρτιος, όταν, σύμφωνα με τους εκπροσώπους του κλάδου, ξεκίνησε η κρίση που επηρέασε το κόστος των καυσίμων. Οι επαγγελματίες επισημαίνουν τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και ζητούν ουσιαστικότερη στήριξη, προκειμένου να μπορέσουν να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη δραστηριότητά τους.

Ο Κώστας Νταουλτζής, πρόεδρος Συνεταιρισμού Μηχανότρατων Νέας Μηχανιώνας, μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» το πρωί της Πέμπτης 15/10 και εξήγησε: «Έχουμε ανοιχτή επικοινωνία με το Υπουργείο και σε συνδυασμό με όλη την Ελλάδα έχουμε άμεσες επαφές με όλους τους κλάδους και όλων των εργατών και πάμε βήμα προς βήμα. Θα δούμε. Είναι και επιμέρους θέματα που πρέπει να διευθετηθούν. Δεν έχει κλείσει το θέμα από εμάς ακόμα, γιατί όπως καταλαβαίνετε είμαστε μακριά από αυτό που είχαμε ζητήσει και είμαστε σε αναμονή εξελίξεων. Συνεχίζουμε να προμηθεύουμε την αγορά με ψάρια, καθημερινά. Οι περισσότεροι δεν είναι ευχαριστημένοι, δηλαδή νησιά, Βόρεια Ελλάδα, άλλα μέρη, αναλόγως τα ταξίδια που κάνει ο καθένας φυσικά και δεν είναι ευχαριστημένοι, γιατί είναι κυριότερον ο Μάρτιος απ’ έξω, δεν τον περιλαμβάνουν τον Μάρτιο που έγινε η άνοδος των καυσίμων. Άρχισε από την 1η Μαρτίου, μετά την έκρηξη του πολέμου. Είμαστε πολύ μακριά, αλλά πιστεύω ότι επειδή υπάρχει κλίμα συνεννόησης κάτι θα βρεθεί», ανέφερε.

«Ανακοινώθηκε χθες νέο πακέτο στήριξης για τους αλιείς. Την περασμένη εβδομάδα ανακοινώσαμε το διπλασιασμό της επιδότησης πετρελαίου για το πεντάμηνο Απρίλιο έως Αύγουστο και τώρα ανακοινώσαμε σαράντα λεπτά για το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο και επιπλέον ένα πάγιο αίτημα των παράκτιων αλιέων, που είναι και πολύ, ογδόντα ενενήντα τοις εκατό των ψαράδων είναι παράκτιοι αλιείς, νέο πακέτο, νέα δράση, δεκαπέντε εκατομμύρια ευρώ να τους αποζημιώσουμε για τις ζημιές που γίνονται στα δίχτυα τους από προστατευόμενα θαλάσσια είδη. Δελφίνια, φώκιες και τα λοιπά. Φτάνει, γιατί φανταστείτε ότι τους είχαμε δώσει 41 εκατομμύρια για τρία χρόνια, δηλαδή περίπου 13 εκατομμύρια και κάτι το έτος. Τώρα θα είναι 15 εκατομμύρια και μάλιστα επειδή βρισκόμαστε σε συνεχή διάλογο μαζί τους, θα το σχεδιάσουμε το πρόγραμμα έτσι όπως θέλουν αυτοί, γιατί υπήρχαν κάποιες αστοχίες στο προηγούμενο που μας έχουν επισημάνει οι παράκτιοι, για να είναι και πιο δίκαιο και πιο στοχευμένο. Αυτό είναι de minimis αλιείας λέγεται. Είναι ένας κουμπαράς, που έχει το υπουργείο για να κάνει ενισχύσεις «ήσσονος σημασίας», που ουσιαστικά υπάρχει ένα πλαφόν που έχει κάθε χώρα και μπορούμε από αυτό να τους δώσουμε. Τα δεκαπέντε εκατομμύρια είναι ευρωπαϊκά. Το πετρέλαιο δεν είναι ευρωπαϊκό», υπογράμμισε επίσης στο Mega ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης.

«Υπήρχαν 500 εκατομμύρια προγραμματική περίοδος, πολλά έτη, το οποίο ήταν για τη θάλασσα, την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες. Και το παράπονο των ψαράδων ήταν ότι το κομμάτι που πήραν οι ψαράδες σε σχέση με τις υδατοκαλλιέργειες και το λιμενικό και τα λοιπά, ήταν μικρότερο. Τι κάνουμε λοιπόν τώρα εμείς; Παίρνουμε δεκαπέντε εκατομμύρια από άλλους και τα δίνουμε στους ψαράδες, μέσα σε αυτό το πακέτο. Έχουν δοθεί χρήματα. Είμαστε στο τέλος της προγραμματικής. Θα τα μειώσουμε από προϋπολογισμό άλλων δράσεων. Δεν θέλω να πω συγκεκριμένα, αλλά υπάρχει ένα πρόγραμμα για λιμνοθάλασσες το οποίο μάλλον θα μειωθεί ο προϋπολογισμός. Υπάρχει ένα πρόγραμμα μεταποίησης που εκεί πέρα θα γίνουν λιγότερες υπερδεσμεύσεις. Ευρωπαϊκά είναι αυτά. Είναι μια ανακατανομή που κάνουμε για να βρούμε περισσότερους ψαράδες. Είναι μια δύσκολη άσκηση διότι όλοι περιμένουνε χρήματα από αυτό το πακέτο. Εμείς λοιπόν, αναγνωρίζοντας ότι οι αλιείς πρέπει να στηριχθούν περισσότερο σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία που βρίσκονται» δήλωσε.

«Τον Μάρτιο δεν πήρε κανείς. Να υπενθυμίσω ότι το Οικονομικών ανακοίνωσε μέτρα από τον Απρίλιο. Δεν μπορούμε όλη η Ελλάδα, οι αγρότες, οι πάντες να πάρουν από τον Απρίλιο και να γίνει εξαίρεση και να ξεκινήσουν τα μέτρα νωρίτερα για τους ψαράδες. Εξαντλούμε τα δημοσιονομικά μας περιθώρια. Ό,τι κάνουμε γίνεται σε συνεργασία με το Οικονομικών. Καταλαβαίνω ότι διεκδικούν περισσότερα. Αυτό είναι κατανοητό από όλους, αλλά και το κράτος πρέπει να κάνει σωστό προγραμματισμό. Γιατί δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει η κρίση, δεν ξέρουμε για πόσους μήνες θα πρέπει να υπάρξουν αυτά τα μέτρα στήριξης» συμπλήρωσε.

Για τους αγρότες και το εάν θα δοθεί αφορολόγητο πετρέλαιο νωρίτερα ο κ. Πρωτοψάλτης είπε: «Στο diesel, 1η Νοεμβρίου ήταν μία από τις δεσμεύσεις από τις περσινές κινητοποιήσεις των αγροτών, της κυβέρνησης ότι φέτος από 1η Νοεμβρίου το αφορολόγητο ντίζελ θα είναι στην αντλία. Αυτό κανονικά υπάρχει μια διαδικασία που πληρώνεις και μετά γίνεται επιστροφή φόρου κατανάλωσης με μια γραφειοκρατία. Τώρα θα είναι κατευθείαν στην αντλία. Βλέπετε ότι ανταποκρινόμαστε στα αιτήματα.

Για το αίτημα των 50 λεπτών των αλιέων

«Δεν μπορούμε να πάμε παραπάνω και αυτό ξέρετε τι διαπραγμάτευση έγινε με το Οικονομικών. Καταλαβαίνετε ότι δεν το Αγροτικής δε θέλει να στηρίξει τους ψαράδες. Είναι μια κυβέρνηση, ένας κουμπαράς» διευκρίνισε και αναφερόμενος στους αγρότες είπε: «Δεν νομίζω ότι ισχύει ότι δεν θα πληρωθούν οι αγρότες. Αντιθέτως, έχουμε πει ότι με το νέο σύστημα, το οποίο έχει τεθεί σε λειτουργία, που για πρώτη φορά να υπενθυμίσω είναι στα χέρια του δημοσίου, δηλαδή ανήκει στο δημόσιο το σύστημα, υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία τα επιλύουμε με την ΕΘΕΑΣ, με το ΓΕΩΤΕΕ, η ΑΑΔΕ σε συνεργασία με όλους αυτούς. Προχωράνε οι αιτήσεις. Ότι υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις και δυσκολίες, αυτό το έχουμε πει κι εμείς, το ξέρουμε ότι είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα αυτή η μετάβαση και το νέο σύστημα, αλλά γίνονται οι αλλαγές, γίνονται οι αιτήσεις και θα συνεχίσουμε να λύνουμε τα προβλήματα έτσι ώστε να γίνουν οι πληρωμές όπως πρέπει και στην ώρα τους. Ο έντιμος αγρότης δεν έχει τίποτα να φοβηθεί. Το έχουμε πει. Και όχι απλώς δεν έχει τίποτα να φοβηθεί, έχει να κερδίσει από αυτή την αλλαγή στο σύστημα».

«Θα κάνουμε εκ νέου κινητοποιήσεις αν δε γίνει σωστά ό,τι πρέπει»

Ο Παναγιώτης Περάκης, πρόεδρος Αλιευτικού Συλλόγου Βόλου, είπε: «Άκουσα τον κύριο Πρωτοψάλτη προσεκτικά και με κάθε σεβασμό προς το πρόσωπό του θα του πω κάτι. Δεν πήρε μόνη της η κυβέρνηση την πρωτοβουλία να βοηθήσει τους αλιείς. Οι αλιείς κινητοποιήθηκαν σε όλη την Ελλάδα, βγήκαν στα λιμάνια και θα ξαναβγούν, εάν τα πράγματα δεν γίνουν σωστά. Ακούμε για μέτρα βοηθείας προς τους αλιείς σε προγράμματα Daniel. Οι αλιείς της Μαγνησίας εδώ και 2,5 χρόνια με αυτά τα λεγόμενα προγράμματα Daniel που έχουν καταστραφεί, ακόμα περιμένουν τα λεφτά τους και δεν έχουν πληρωθεί. Γιατί η ΑΑΔΕ μας κάνει μπαλάκι στον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί ο ΟΠΕΚΕΠΕ μας πετάει στον Α, στην ΑΑΔΕ. Αυτό είναι μέσα στα αιτήματα που βάζουμε στον Βόλο».

«Τα 41 εκατομμύρια ευρώ που πήραμε, που ήταν για όλους τους αλιείς, ήταν για τρία χρόνια. Στο χρόνο έβγαινε δεκατρία κόμμα κάτι εκατομμύρια. Τώρα λέει ο κύριος Πρωτοψάλτης θα μας αποζημιώσουν μόνο ένα χρόνο δεκαπέντε εκατομμύρια, εμάς τους αλιείς. Δηλαδή πάει ανάλογα τα μέτρα του σκάφους, θα πάρουμε κάποια ψίχουλα. Γιατί όταν μου δίνει εμένα κάποιος χίλια επτακόσια ευρώ το χρόνο, μετά από πόσα χρόνια, για τα δίχτυα μου, αν έχω χαλάσει δέκα χιλιάδες δίχτυα μου τα έχουν φάει τα θηλαστικά, καταλαβαίνετε ότι είμαι χαμένος. Όταν το πετρέλαιο κίνησης, γιατί δε βάζουν όλοι ναυτιλιακό, έχει φτάσει κατά τόπους και στη Μαγνησία αυτή τη στιγμή στα 2,41, καταλαβαίνετε ότι πάλι δεν βγαίνει. Οι παράκτιοι αλιείς, το έχω πει και το έχω ξαναπεί, υποφέρουν από μια σειρά προβλημάτων. Θα συζητήσουμε τα περαιτέρω την ερχόμενη Παρασκευή που θα είμαστε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όλοι οι φορείς, οι νόμιμοι, το ξαναλέω, σύλλογοι και εκπρόσωποι των αλιέων στην Ελλάδα ανά καλλικρατικό δήμο και όχι κάποιοι που παρουσιάζονται ως μπροστάρηδες της αλιείας», συνέχισε ο κ. Περάκης.

Πρωτοψάλτης: Θα επανασχεδιαστεί το πρόγραμμα

«Έχουμε συνεχή διάλογο με τους αλιείς. Έχουμε ακούσει τα προβλήματά τους, προσπαθούμε να βρούμε λύσεις σε όλα. Έχουν υπάρξει κάποιες καθυστερήσεις για τις αποζημιώσεις λόγω Daniel. Υπάρχουν κάποιοι αντικειμενικοί λόγοι, κάποιοι τεχνικοί. Η ουσία ποια είναι; Ότι κάναν τις κινητοποιήσεις, όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Περάκης, πήγε ο πρωθυπουργός την περασμένη Πέμπτη στη Χαλκιδική, συναντήθηκε μαζί τους. Είπαμε να βρεθούν λύσεις. Πήγαμε πίσω, ξανασχεδιάσαμε, ξαναπιέσαμε, ξανά διαπραγματευτήκαμε και ερχόμαστε με σαράντα λεπτά, που πριν από μερικούς μήνες ήταν μηδέν, το αλιευτικό πετρέλαιο επιδότηση.

Σε μερικούς μήνες το μηδέν έγινε σαράντα. Τώρα, δεν μπορούμε να λύσουμε όλη την ενεργειακή κρίση και όλο τον αντίκτυπο στην αλιεία που έχει γίνει από τον πόλεμο και από τις αγορές. Αναφορικά με αυτό που είπε ο κ. Περάκης για τα μέτρα και τα σκάφη, θα επανασχεδιαστεί το πρόγραμμα, να διορθωθούν αυτές οι αστοχίες στις οποίες αναφέρθηκε για το προηγούμενο πρόγραμμα με τα δίχτυα, έτσι ώστε να πάρουν περισσότερα λεφτά και πιο στοχευμένα αυτοί που πρέπει, οι παράκτιοι. Είναι δράση μόνο για τους παράκτιους για να τους στηρίξουμε, γιατί αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Από κει και πέρα, συνεχίζουμε και συζητάμε», απάντησε ο κ. Πρωτοψάλτης.