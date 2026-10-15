Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στα Σελιανίτικα Αιγιαλείας στην Αχαΐα, με θύμα μια 75χρονη από το Αίγιο.

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε η γυναίκα, σύμφωνα με το pelop.gr, κινούνταν στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Κορίνθου, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του οχήματός της.

Το όχημα εξετράπη της πορείας του και «καρφώθηκε» πάνω σε μάντρα, με αποτέλεσμα η 75χρονη να τραυματιστεί θανάσιμα.

Η έρευνα των Αρχών για τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος είναι σε πλήρη εξέλιξη.