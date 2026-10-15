Στο ιστορικό Υπόστεγο Β του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού θα δημιουργηθεί το νέο «Σπίτι της Γυμναστικής», που θα φιλοξενήσει την Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία και θα καλύπτει τις προπονητικές ανάγκες των εθνικών ομάδων. Οι νέες εγκαταστάσεις θα παραχωρηθούν στην Ομοσπονδία για 30 χρόνια, ενώ μέχρι την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών και εγκρίσεων οι αθλητές της ενόργανης και της ρυθμικής γυμναστικής θα φιλοξενούνται προσωρινά στο ΟΑΚΑ.

Η μετεγκατάσταση, η οποία είχε ανακοινωθεί τον περασμένο Ιούνιο, επισφραγίστηκε την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου με την υπογραφή σύμβασης συνεργασίας μεταξύ της Πολιτείας, της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, του ΟΑΚΑ, του ΕΑΚΝ Αγίου Κοσμά και της LAMDA Development.

Η σύμβαση υπεγράφη παρουσία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, από τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, τον διευθύνοντα σύμβουλο της LAMDA Development, Οδυσσέα Αθανασίου, τον πρόεδρο της ΕΓΟ, Βασίλη Τσολακίδη, την πρόεδρο του ΟΑΚΑ, Ιωάννα Μπάτσου, και τον πρόεδρο της Επιτροπής Διοίκησης του ΕΑΚΝ Αγίου Κοσμά, Ιωάννη Παπαδημητρίου.

Το Υπόστεγο Β (Hangar B), όπου θα στεγαστεί η νέα έδρα της Ομοσπονδίας, έχει χαρακτηριστεί από το υπουργείο Πολιτισμού μνημείο νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς. Η συμφωνία θέτει το πλαίσιο για την αξιοποίησή του ως χώρου προπόνησης και ανάπτυξης αθλητών και αθλητριών όλων των αγωνισμάτων της γυμναστικής, διατηρώντας τη σύνδεση του κτιρίου με την ιστορία του πρώην αεροδρομίου.

Χατζηδάκης: Νέες εγκαταστάσεις και προσωρινή φιλοξενία στο ΟΑΚΑ

Ο Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος έχει αναλάβει εκ μέρους της κυβέρνησης τον συντονισμό των πρωτοβουλιών για την επιτάχυνση της ανάπλασης του Ελληνικού, δήλωσε:

«Τον περασμένο Ιούνιο ανακοίνωσα την λύση για την μετεγκατάσταση της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας. Σήμερα, με την υπογραφή της σχετικής συμφωνίας, όσα ανακοίνωσα παίρνουν και επίσημο χαρακτήρα.

Η Ομοσπονδία θα αποκτήσει νέες, σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Υπόστεγο Β του Ελληνικού, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών και εγκρίσεων. Στο μεταξύ, οι αθλητές της ενόργανης και της ρυθμικής γυμναστικής θα φιλοξενηθούν προσωρινά στο ΟΑΚΑ, ώστε να συνεχίσουν απρόσκοπτα την προετοιμασία τους.

Με τη συμφωνία αυτή συνδυάζουμε την πρόοδο της μεγαλύτερης επένδυσης που εξελίσσεται σήμερα στην Ελλάδα με την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων για τους αθλητές μας. Αυτή είναι και η προσπάθεια που έχω αναλάβει να συντονίζω από την πλευρά της Κυβέρνησης: ξεπερνώντας τα όποια εμπόδια προκύπτουν, να προχωρεί το έργο του Ελληνικού με σταθερά και γρήγορα βήματα».

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Βρούτσης επισήμανε ότι το υπουργείο Αθλητισμού δημιουργεί μαζί με τη LAMDA το «Σπίτι της Γυμναστικής», με στόχο να καλυφθούν οι ανάγκες των εθνικών ομάδων για τα επόμενα 30 χρόνια.

«Κάνουμε ένα ουσιαστικό βήμα για την ελληνική γυμναστική, που μας έχει χαρίσει ανεπανάληπτες στιγμές και μεγάλες διακρίσεις. Διασφαλίζουμε ότι οι εθνικές μας ομάδες θα συνεχίσουν απρόσκοπτα την προετοιμασία τους, με προοπτική την περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση του αθλήματος», ανέφερε.

Ο ίδιος συνέδεσε το έργο με το ευρύτερο πρόγραμμα αθλητικών υποδομών, σημειώνοντας ότι υλοποιούνται περισσότερα από 858 αθλητικά έργα σε ολόκληρη την Ελλάδα, συνολικού προϋπολογισμού που ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ.

Οδυσσέας Αθανασίου, Γιάννης Βρούτσης, Κωστής Χατζηδάκης

Αθανασίου και Πετρούνιας για τη νέα έδρα

Ο διευθύνων σύμβουλος της LAMDA Development, Οδυσσέας Αθανασίου, στάθηκε στην επανάχρηση του ιστορικού κτιρίου και στην εγκατάσταση της Ομοσπονδίας εντός της ανάπλασης.

«Είναι μεγάλη η χαρά μας, επειδή, εδώ στο Ελληνικό, σε ένα ιστορικό κτίριο, ένα μνημείο της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας, θα εγκατασταθεί η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία, μία ομοσπονδία που έχει προσφέρει στη χώρα πλήθος Ολυμπιονικών.

Και η χαρά μας γίνεται ακόμα μεγαλύτερη καθώς βλέπουμε μέρα με την μέρα το Ελληνικό να αποκτά παλμό, να παίρνει ζωή. Η υπόσχεση που δώσαμε για έναν νέο τόπο ανοιχτό και προσβάσιμο σε όλους, γίνεται πραγματικότητα», δήλωσε.

Στη σημασία των νέων εγκαταστάσεων αναφέρθηκε και ο Ολυμπιονίκης και τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής στους κρίκους, Ελευθέριος Πετρούνιας, ο οποίος βρίσκεται στο Ρότερνταμ για τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής.

Ευχαριστώντας τη LAMDA Development, την κυβέρνηση, τον Κωστή Χατζηδάκη και τον Γιάννη Βρούτση για τη συμβολή τους στην προώθηση του έργου, υπογράμμισε ότι η υπογραφή της σύμβασης αποτελεί σημαντικό βήμα για το μέλλον της ελληνικής γυμναστικής και τη δημιουργία υποδομών που θα προσφέρουν καλύτερες συνθήκες προπόνησης και προετοιμασίας για τις διεθνείς διοργανώσεις.

«Εύχομαι η κατασκευή του νέου γυμναστηρίου στο Ελληνικό να αποτελέσει την αρχή μιας νέας εποχής για την ελληνική γυμναστική, δίνοντας σε αθλητές και αθλήτριες τις εγκαταστάσεις που αξίζουν και δημιουργώντας νέες προοπτικές για τις επόμενες γενιές», ανέφερε.

Μετά την τελετή υπογραφής, οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν το Υπόστεγο Β και ενημερώθηκαν για τον σχεδιασμό και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των νέων εγκαταστάσεων.