Βελτιώνεται προσωρινά ο καιρός μετά την καταστροφική και φονική κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα μας το τελευταίο 48ωρο. Ένα νέο κύμα κακοκαιρίας, ωστόσο, προβλέπεται να φέρει βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους τις επόμενες ημέρες. Η νέα κακοκαιρία εξπρές αναμένεται να επηρεάζει και πάλι κυρίως τα ανατολικά ηπειρωτικά και τις περιοχές του Αιγαίου, φέρνοντας νέες βροχές, τοπικές καταιγίδες, χιονοπτώσεις στα ορεινά και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Παρασκευή και Σάββατο θα είναι δύο ημέρες με σχεδόν χειμωνιάτικες συνθήκες, καθώς η κάθοδος ψυχρότερων αερίων μαζών από τα βορειοανατολικά θα φέρει αισθητό κρύο, ενισχυμένους βοριάδες και χιονοπτώσεις, που αυτή τη φορά δεν θα περιοριστούν μόνο στις υψηλότερες κορυφές των βουνών, αλλά θα επεκταθούν και σε χαμηλότερα ορεινά υψόμετρα.

Το Σάββατο αναμένεται να είναι η πιο κρύα ημέρα της εβδομάδας, με τις θερμοκρασίες να βρίσκονται ακόμη και 5-7 βαθμούς Κελσίου κάτω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβγούλη. Μάλιστα, η αίσθηση του κρύου θα είναι ακόμη εντονότερη εξαιτίας των ισχυρών βοριάδων, δημιουργώντας ένα σκηνικό που θα θυμίζει περισσότερο χειμώνα παρά μέσα Οκτωβρίου.

Πάντως, πρόκειται για μια κακοκαιρία εξπρές, καθώς κατά τη διάρκεια του Σαββάτου ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται, ανοίγοντας επιτέλους τον δρόμο για μια πιο παρατεταμένη καιρική ανάπαυλα, που αυτή τη φορά φαίνεται πως θα διατηρηθεί τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας.

Σταδιακή αποκλιμάκωση της κακοκαιρίας την Πέμπτη, επιμένουν οι βοριάδες και οι βροχές στην Κρήτη

Η κακοκαιρία που μας ταλαιπώρησε τις προηγούμενες ημέρες και προκάλεσε σημαντικά προβλήματα και πλημμυρικά φαινόμενα, ιδιαίτερα στις περιοχές που βρέχονται από το Αιγαίο, αλλά και σε αρκετά νησιά του Αιγαίου, βρίσκεται πλέον σε σταδιακή αποκλιμάκωση.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν η Εύβοια, οι Σποράδες, η Ρόδος, αλλά και η Αττική, όπου καταγράφηκαν εντυπωσιακά ύψη βροχής, με τις ποσότητες νερού να αντιστοιχούν σε ορισμένες περιπτώσεις στις βροχοπτώσεις αρκετών μηνών.

Ιδιαίτερα έντονα ήταν τα φαινόμενα και στη Ρόδο, όπου εκδηλώθηκαν επίμονες, σχεδόν στάσιμες καταιγίδες, οι οποίες τροφοδοτούσαν συνεχώς με μεγάλες ποσότητες νερού τις ίδιες περιοχές, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα. Το ύψος βροχής έφτασε τοπικά τα 280 χιλιοστά, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στη βροχή έξι μηνών για το νησί.

Σημαντικές βροχοπτώσεις καταγράφηκαν και στην Αττική, με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής να εντοπίζονται κυρίως στις περιοχές γύρω από την Πάρνηθα, όπου το ενισχυμένο βόρειο ρεύμα, σε συνδυασμό με το ορεινό ανάγλυφο, ευνόησε την εκδήλωση ορογραφικών βροχοπτώσεων.

Στην Ιπποκράτειο Πολιτεία καταγράφηκαν 173 χιλιοστά βροχής, ποσότητα που αντιστοιχεί σε βροχοπτώσεις περισσότερων από δύο μηνών για την περιοχή.

Παράλληλα, οι βοριάδες έφτασαν ακόμη και τα 10 μποφόρ, με ριπές που ξεπέρασαν τα 100 χιλιόμετρα/ώρα.

Πλέον, το βαρομετρικό χαμηλό και ο πυρήνας των ψυχρότερων αερίων μαζών στην ανώτερη ατμόσφαιρα έχουν μετατοπιστεί ανατολικότερα, επιτρέποντας τη σταδιακή βελτίωση του καιρού στη χώρα μας. Ωστόσο, εξακολουθεί να διατηρείται ισχυρή βαροβαθμίδα και, κατά συνέπεια, ενισχυμένο βόρειο ρεύμα, το οποίο, σε συνδυασμό με την ορογραφία, ευνοεί την εκδήλωση εντονότερων βροχοπτώσεων κυρίως στην Κρήτη.

Σήμερα, λοιπόν, αναμένουμε αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας στις περισσότερες περιοχές. Περισσότερες νεφώσεις θα υπάρχουν αρχικά στα ανατολικά προσήνεμα, δηλαδή στις περιοχές που είναι εκτεθειμένες στους βοριάδες του Αιγαίου, καθώς και στο νότιο και νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Λίγες τοπικές βροχές αναμένονται στην Εύβοια, στα ορεινά της Αττικής, όπου τα φαινόμενα θα επιμείνουν μέχρι τις πρωινές ώρες, καθώς και στις Κυκλάδες και το ανατολικό Αιγαίο.

Μεγαλύτερη έμφαση δίνουμε στην Κρήτη, όπου οι βροχοπτώσεις κατά διαστήματα θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη ένταση, κυρίως στα ορεινά τμήματα του νησιού, ενώ δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα.

Οι βοριάδες, πρόσκαιρα αγγίζουν τοπικά τα 9 μποφόρ, ενώ αναμένεται γρήγορη εξασθένηση με εντάσεις κοντά στα 8 μποφόρ, και μετά το μεσημέρι δεν αναμένεται γενικά να ξεπερνούν τα 7 μποφόρ, με περαιτέρω εξασθένηση το βράδυ.

Εξαίρεση αποτελούν τα νότια τμήματα της Κρήτης, όπου η αλληλεπίδραση των βορείων ανέμων με το ορεινό ανάγλυφο δημιουργεί ισχυρούς καταβατικούς ανέμους, με τοπικές εντάσεις που ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τα 9 μποφόρ. Ωστόσο, και εκεί οι άνεμοι θα αρχίσουν να εξασθενούν από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας τους 17-23 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές, με τις υψηλότερες τιμές στα δυτικά. Ωστόσο, η ψύχρα θα παραμείνει αισθητή νωρίς το πρωί και το βράδυ.

Νέα κακοκαιρία την Παρασκευή με βροχές, καταιγίδες και χιόνια σε χαμηλότερα ορεινά υψόμετρα

Η καιρική ανάπαυλα θα είναι πολύ σύντομη, καθώς από το δεύτερο μισό της Παρασκευής αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού, με τα φαινόμενα να εντείνονται κυρίως προς τις βραδινές ώρες.

Αιτία θα είναι η κάθοδος ψυχρότερων αερίων μαζών από τη βορειοανατολική Ευρώπη, η δημιουργία μιας αποκομμένης διαταραχής ψυχρού αέρα στην ανώτερη ατμόσφαιρα, καθώς και η ανάπτυξη ενός βαρομετρικού χαμηλού στα χαμηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας, στην ευρύτερη περιοχή της χώρας μας.

Η Παρασκευή θα ξεκινήσει με σχετικά καλό καιρό, ωστόσο οι νεφώσεις θα πυκνώσουν αρχικά στα βορειοανατολικά και θα εκδηλωθούν βροχές, κυρίως στην ανατολική και κεντρική Μακεδονία και στο βόρειο Αιγαίο.

Σταδιακά, τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα περισσότερα ηπειρωτικά, με έμφαση στις περιοχές ανατολικά της Πίνδου, καθώς και στις Σποράδες και τις Κυκλάδες.

Προς το βράδυ αναμένεται ενίσχυση των βροχοπτώσεων και σταδιακός περιορισμός των περισσότερων φαινομένων στα ανατολικά, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά. Γενικότερα, οι περισσότερες βροχές θα εντοπίζονται στις περιοχές που βρέχονται από το Αιγαίο, καθώς και στο ίδιο το Αιγαίο, όπου δεν αποκλείονται και τοπικές καταιγίδες.

Η νέα κακοκαιρία δεν φαίνεται να έχει την ίδια δυναμική με την προηγούμενη. Ωστόσο, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς αρκετές περιοχές, όπως οι Σποράδες, η Εύβοια και τα νοτιότερα τμήματα της Χαλκιδικής, έχουν ήδη δεχτεί μεγάλες ποσότητες νερού και έχουν εκδηλωθεί πλημμυρικά φαινόμενα. Το έδαφος ενδέχεται να παραμένει κορεσμένο, περιορίζοντας τη δυνατότητα απορρόφησης νέων ποσοτήτων νερού και αυξάνοντας τον κίνδυνο εκδήλωσης νέων τοπικών πλημμυρών.

Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως από το απόγευμα, με ενίσχυση των φαινομένων προς το βράδυ και τη νύχτα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν αυτή τη φορά και οι χιονοπτώσεις, καθώς η νέα εισβολή ψυχρότερων αερίων μαζών θα κατεβάσει αισθητά το υψόμετρο εκδήλωσής τους. Έτσι, χιόνια αναμένονται στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, όπως στον Παρνασσό, τον Όλυμπο και το Καϊμακτσαλάν, ενώ αυτή τη φορά δεν θα περιοριστούν αποκλειστικά στις υψηλότερες κορυφές. Ιδιαίτερα στα βόρεια ορεινά, οι χιονοπτώσεις ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και σε υψόμετρα της τάξης των 1.200-1.300 μέτρων, δίνοντας ένα έντονα χειμωνιάτικο χρώμα στο ορεινό τοπίο.

Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν τα 6-7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, με τις μέγιστες τιμές κοντά στους 17-20 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές και έως 22 βαθμούς στα δυτικά.

Η ψύχρα θα γίνεται περισσότερο αισθητή τις πρωινές και βραδινές ώρες, ιδιαίτερα στα βόρεια ορεινά, όπου αναμένονται πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Σταδιακή εξασθένηση της κακοκαιρίας το Σάββατο, η πιο κρύα ημέρα της εβδομάδας

Τη νύχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο και μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου αναμένεται η μεγαλύτερη ένταση των φαινομένων.

Τα περισσότερα φαινόμενα θα αφορούν: την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Αττική( κυρίως προς το Σαρωνικό), την Ανατολική Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες.

Καθώς θα πλησιάζουμε προς το μεσημέρι, το βαρομετρικό χαμηλό θα κινηθεί ανατολικά- νοτιοανατολικά και τα περισσότερα φαινόμενα θα μετατοπιστούν προς τις Κυκλάδες, το ανατολικό Αιγαίο και λιγότερο προς τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, ενώ ο καιρός θα αρχίσει σταδιακά να βελτιώνεται στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν, κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα. Στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές τα φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν μετά το μεσημέρι, ενώ στο νότιο και ανατολικό Αιγαίο θα επιμείνουν περισσότερο.

Οι βοριάδες θα ενισχυθούν πρόσκαιρα στα 7 μποφόρ και πιθανώς τοπικά στις Κυκλάδες στα 8 μποφόρ, με αισθητή εξασθένηση από το απόγευμα.

Το Σάββατο θα είναι η πιο κρύα ημέρα της εβδομάδας, καθώς η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση. Οι μέγιστες τιμές στις περισσότερες περιοχές θα κυμανθούν στους 16-19 βαθμούς Κελσίου, στα δυτικά και νότια τοπικά θα φτάσουν τους 20 βαθμούς, ενώ στην Αττική δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τους 16-17 βαθμούς.

Μάλιστα, οι θερμοκρασίες θα βρίσκονται ακόμη και 5-7 βαθμούς Κελσίου κάτω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή, θυμίζοντας περισσότερο προχωρημένο φθινόπωρο με χειμωνιάτικες πινελιές.

Οι χιονοπτώσεις θα συνεχιστούν πρόσκαιρα στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας, ενώ θα επεκταθούν και σε ορεινές περιοχές της ανατολικής Ελλάδας. Μάλιστα, τα ξημερώματα και τις πρωινές ώρες του Σαββάτου δεν αποκλείεται να κάνουν την εμφάνισή τους οι πρώτες νιφάδες χιονιού και στα ψηλότερα τμήματα της Δίρφυος, στην Εύβοια, δίνοντας ακόμα πιο χειμωνιάτικο χαρακτήρα στη νέα κακοκαιρία.

Επιστροφή της ηλιοφάνειας την Κυριακή και σημαντική εξασθένηση των ανέμων

Την Κυριακή ο καιρός θα παρουσιάσει σημαντική βελτίωση σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και τοπικά φαινόμενα στα νοτιοδυτικά.

Οι βοριάδες θα εξασθενήσουν αισθητά και σταδιακά σε αρκετές περιοχές θα στραφούν σε νοτιότερες διευθύνσεις. Εξαίρεση θα αποτελέσουν τα Δωδεκάνησα, όπου οι βόρειοι άνεμοι θα διατηρηθούν στα 5-6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, ωστόσο η ψύχρα θα παραμείνει αισθητή νωρίς το πρωί και τις βραδινές ώρες.

Δευτέρα και Τρίτη: Καιρική ανάπαυλα με ηλιοφάνεια και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας

Ο καιρός αναμένεται να παραμείνει βελτιωμένος, με αρκετή ηλιοφάνεια και μικρή περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας, χωρίς όμως σημαντικές μεταβολές, καθώς οι τιμές θα εξακολουθήσουν να βρίσκονται λίγο κάτω ή κοντά στα κανονικά επίπεδα για την εποχή.

Έτσι, τα 27άρια των προηγούμενων ημερών φαίνεται πως αποτελούν πλέον παρελθόν, καθώς ο καιρός έχει μπει για τα καλά σε φθινοπωρινή τροχιά.