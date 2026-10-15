Ένα δέντρο λύγισε από τους ισχυρούς ανέμους και έπεσε τα ξημερώματα της Πέμπτης 15/10 στην οδό Ηρώδου Αττικού, στο κέντρο της Αθήνας, κοντά στον Εθνικό Κήπο, το Μέγαρο Μαξίμου και το Προεδρικό Μέγαρο.

Το δέντρο κατέληξε στα κάγκελα και στον πεζοδρόμιο και για λίγη ώρα διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο.

Στο σημείο επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, καθώς και συνεργεία του Δήμου Αθηναίων, προκειμένου να απομακρύνουν το πεσμένο δέντρο και να κόψουν τα υπόλοιπα τμήματά του, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των περαστικών.

Παράλληλα, αστυνομικοί βρέθηκαν στο σημείο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την προστασία των πολιτών.