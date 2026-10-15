Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, σε χρωματοπωλείο στην Τήνο, προκαλώντας την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, το Κέντρο Επιχειρήσεων ειδοποιήθηκε για το περιστατικό περίπου στις 7:45 το πρωί και άμεσα κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με τρία πυροσβεστικά οχήματα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Τήνου, ενισχύοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς σε παρακείμενους χώρους.

Για τη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων.