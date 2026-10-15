Δημοσιεύτηκε η δράση «Ενδοεπιχειρησιακή Κατάρτιση Εργαζομένων σε Στρατηγικές Τεχνολογίες για την Ευρώπη (STEP) και Τομείς Άμυνας και Ασφάλειας (Defence)», συνολικής δημόσιας δαπάνης €20 εκατ. στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Στη δράση μπορούν να συμμετάσχουν υφιστάμενες επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν 100 ή περισσότερους εργαζόμενους, διαθέτουν επιλέξιμο κύριο ή δευτερεύοντα ΚΑΔ και δραστηριοποιούνται ή τεκμηριώνουν σαφή επιχειρησιακό και στρατηγικό προσανατολισμό σε Στρατηγικές Τεχνολογίες για την Ευρώπη (STEP) ή Άμυνα κι Ασφάλεια (Defence).

Ενισχύονται αιτήσεις επιχειρηματικών σχεδίων με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό από €150 χιλ. Έωςω 1,2 εκατ. για αντικείμενα STEP/Defence.

Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 50% των δαπανών αυτών και η ένταση ενίσχυσης κυμαίνεται από €75 χιλ.έως €600 χιλ.

Τα επιλέξιμα αντικείμενα κατάρτισης, μπορούν να αφορούν

ψηφιακές και υπερπροηγμένες τεχνολογίες

καθαρές και αποδοτικές ως προς τη χρήση πόρων τεχνολογίες και βιοτεχνολογίες, καθώς και

τεχνολογίες υγείας

αμυντικές τεχνολογίες

κυβερνοάμυνα

ασφάλεια πληροφοριών

αμυντικά και διαστημικά συστήματα

τεχνολογίες διπλής χρήσης (Dual-Use)

πιστοποιήσεις και υποστήριξη άμυνας

Η χρηματοδότηση θα παρέχεται ως κίνητρο σε επιχειρήσεις που επενδύουν συστηματικά στο ανθρώπινο δυναμικό τους, ώστε να εντάξουν ή να ενισχύσουν δραστηριότητες κατάρτισης στους νέους τομείς υπό τον όρο να αυξήσουν ή να διατηρήσουν το συνολικό ύψος δαπανών για κατάρτιση.

Απαραίτητο δικαιολογητικό υποβολής είναι το Επιχειρησιακό Σχέδιο Κατάρτισης (ΕΣΚ) που πρέπει να περιλαμβάνει την τεκμηρίωση της συνάφειας της επιχείρησης με Στρατηγικές Τεχνολογίες για την Ευρώπη ή Άμυνας κι Ασφάλειας, την ανάλυση αναγκών δεξιοτήτων εργαζομένων και τη σύνδεση τους με την παραγωγική–τεχνολογική λειτουργία, συνολικό σχέδιο κατάρτισης και αναμενόμενα αποτελέσματα και δείκτες.

Περίοδος υποβολής από 2/11/2026 έως 31/12/2026.

Ενημερωθείτε καθημερινά για όλα όσα απασχολούν την καθημερινότητα της μικρομεσαίας επιχείρησης στο SMEs Daily. Κάντε click ΕΔΩ, για να εγγραφείτε.