Αγωνία επικράτησε μετά την πτώση 44χρονης επιβάτιδας από το κρουαζιερόπλοιο «Odyssey of the Seas» με σημαία Μπαχαμών νωρίς το πρωί της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου, ενώ αυτό έπλεε στη θαλάσσια περιοχή 72 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ζακύνθου.

Η επιχείρηση διάσωσης είχε αίσιο τέλος, καθώς τις πρώτες πρωινές ώρες της επόμενης μέρας η 44χρονη εντοπίστηκε να παλεύει για να κρατηθεί στη ζωή μέσα στο σκοτάδι, έχοντας τις αισθήσεις της, έπειτα από περίπου 20 ώρες στα παγωμένα νερά του Ιονίου.

Περισυνελέγη από ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού, με το πλήρωμα να της παρέχει αμέσως τις πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια, το σκάφος κατέπλευσε στο λιμάνι του Κατακόλου, από όπου η 44χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου «Ανδρέας Παπανδρέου», προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις.

Βίντεο καταγράφει τη δραματική στιγμή που οι λιμενικοί της πέταξαν ένα σχοινί και την τράβηξαν με ασφάλεια έξω από τα σκοτεινά νερά, αφού εντόπισαν «ένα φως που αναβόσβηνε» στο σωσίβιό της, όπως δήλωσαν οι άνθρωποι που τη διέσωσαν.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Λιμενικού ο οποίος μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η γυναίκα φέρεται να είπε στους διασώστες της ότι πήδηξε από το πλοίο, επειδή «ήθελε να αποβιβαστεί».

«Ήταν 20 ώρες στη θάλασσα», συμπλήρωσε ο αξιωματούχος.

H γυναίκα είχε ξεκινήσει μια κρουαζιέρα διάρκειας μίας εβδομάδας, η οποία αναχώρησε από την Τσιβιταβέκια της Ιταλίας στις 4 Οκτωβρίου.

Ο όμιλος «Royal Caribbean Group», μητρική εταιρεία της εταιρείας που πραγματοποιούσε την κρουαζιέρα, δήλωσε: «Η ομάδα φροντίδας μας παρέχει ενεργά υποστήριξη και βοήθεια στους οικείους της επιβάτιδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Για την προστασία της ιδιωτικότητας της επιβάτιδας και της οικογένειάς της, δεν θα δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες», ανέφερε ο όμιλος σε ανακοίνωσή του, όπως μεταδίδει η New York Post.